Патриарх Кирилл на литургии в Главном храме ВС РФ назвал россиян 'миролюбивыми' и заявил, что они не стремятся к войне

Патриарх Русской православной церкви Кирилл в своей проповеди назвал россиян "миролюбивым" народом и заявил, что они не намерены воевать или наносить вред другим людям. Происходило это в главном храме вооруженных сил РФ, расположенном в городе Кубинка Московской области.

Об этом сообщила российская служба BBC. При этом говорится, что церковнослужитель оправдал вторжение в Украину защитой своей родины.

Патриарх утверждает, что якобы русский народ пострадал от войн больше любого европейского государства. "Мы уже так воспитаны нашей историей, что любим наше отечество и будем готовы его защищать так, как только россияне могут", – подытоживает он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что патриарх Кирилл поддержал войну РФ против Украины.

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