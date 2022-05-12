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Патриарх Кирилл имеет свой бизнес, живет в роскоши и благословляет массовые убийства – Bild

Станислав Дощицын
Война в Украине 2022
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Патриарх Кирилл имеет свой бизнес, живет в роскоши и благословляет массовые убийства – Bild

Один из ближайших доверенных лиц президента России Владимира Путина может попасть под санкции – патриарху Кириллу пригрозили из Брюсселя за благословение войны, которую Россия ведет против Украины. Расследователи утверждают, что его состояние измеряется миллиардами евро, а заработал он их на прибыльном сигаретном бизнесе.

После избрания патриархом Русской православной церкви в 2009 году Кирилл (в миру Владимир Гундяев) превратил православие в политико-религиозную машину на службе Кремля. Через три дня после вторжения армии РФ в Украину он назвал противников своей страны "силами зла" и благословил свою армию на массовые убийства и разрушения, сообщает издание Bild.

"Мы не хотим ни с кем воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это чудо, что сильная и большая страна ни на кого не нападала, а просто защищала свои границы", – прокомментировал Гундяев нападение на Украину.

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Патриарх Кирилл благословил армию РФ на убийства в Украине

В западных странах мало знают о деятельности Кирилла. Он родился в Ленинграде в семье православного священника. Получив степень магистра в духовной академии, он был назначен личным секретарем митрополита Никодима, главы внешних церковных связей. Он провел много времени в зарубежных поездках. В 1989 году был назначен главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, а в 1991 году – митрополитом Смоленским и Калининградским.

Блестящая карьера Кирилла побуждает исследователей говорить о его связи со спецслужбами, в частности, с советской разведкой. Отмечается, что на службе у КГБ у него была кличка "Михайлов", и отвечал он за ближневосточное направление. Об этом стало известно из некоторых документов КГБ в открытом доступе.

Патриарх Кирилл

В середине 1990-х благодаря способствованию тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина и премьер-министра Виктора Черномырдина Отделу внешних церковных связей, который возглавлял Кирилл, предоставили возможность беспошлинного ввоза совершенно нецерковных товаров – алкоголя и сигарет. РПЦ стала ведущим импортером сигарет в России, поскольку не имела конкурентов, продавая продукцию россиянам по низкой цене, не платя пошлин за ввоз.

На тот момент митрополит смоленский и калининградский не скрывал, что промышляет таким бизнесом. В 1997 году Кирилл признался в ввозе алкоголя и табака, но назвал это "гуманитарной помощью" для РПЦ. Российские СМИ писали, что РПЦ и частный фонд Кирилла "Ника" только в 1996 году импортировали 8 миллиардов сигарет в России без обложения налогами.

О тяге священника-миллиардера ко всему дорогому напоминает давний скандал со швейцарскими часами Breguet за 30 тыс. евро на фотографии, точнее с их отсутствием. В 2012 году Кирилла сфотографировали на одном из мероприятий с этими часами на левой руке. На сайте РПЦ фото опубликовали уже без часов на руке, но на хорошо отполированном столе было видно их отражение.

Часы патриарха Кирилла "пропали" при публикации фото на сайте РПЦ

В итоге церковь признала, что отретушировала часы и извинилась перед общественностью. Глава РПЦ был вынужден заявить, что часы принадлежат ему, но поспешил добавить, что это подарок от богатого друга, которые потом якобы продали, а вырученные деньги отдали на благотворительность.

Но и это еще не все скандалы, связанные с главой русского православия. В 2015 году общественное интернет-движение "Открытая Россия" показало фоторепортаж об отдыхе на дорогой яхте Azimut (за 680 тыс. евро) человека, похожего на патриарха Кирилла.

Якобы патриарх Кирилл готовиться искупаться в море
Якобы патриарх Кирилл управляет яхтой за 680 тыс. евро

Также был обнародован снимок дачи главы РПЦ в поселке Дивноморское в аннексированном Крыму. До уровня дворца Путина под Геленджиком далековато, но по внешнему виду весьма роскошно.

Дача патриарха Кирилла в Крыму

Теперь же Евросоюз планирует ввести против патриарха РПЦ санкции за поддержку войны Путина в Украине. Интересно, затронут ли ограничения и личный табачный бизнес попа-олигарха?

РПЦ поддерживает войну против Украины

Патриарх Кирилл поддержал агрессию России против Украины. Несмотря на огромные потери российской армии в Украине и бессмысленность войны, он выступил перед верующими с речью в поддержку войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Литвы предложили Евросоюзу ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Также правительство участвует в консультациях по поводу отделения Литовской православной церкви от Москвы.