Патриарх Кирилл имеет свой бизнес, живет в роскоши и благословляет массовые убийства – Bild

Один из ближайших доверенных лиц президента России Владимира Путина может попасть под санкции – патриарху Кириллу пригрозили из Брюсселя за благословение войны, которую Россия ведет против Украины. Расследователи утверждают, что его состояние измеряется миллиардами евро, а заработал он их на прибыльном сигаретном бизнесе.

После избрания патриархом Русской православной церкви в 2009 году Кирилл (в миру Владимир Гундяев) превратил православие в политико-религиозную машину на службе Кремля. Через три дня после вторжения армии РФ в Украину он назвал противников своей страны "силами зла" и благословил свою армию на массовые убийства и разрушения, сообщает издание Bild.

"Мы не хотим ни с кем воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это чудо, что сильная и большая страна ни на кого не нападала, а просто защищала свои границы", – прокомментировал Гундяев нападение на Украину.

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В западных странах мало знают о деятельности Кирилла. Он родился в Ленинграде в семье православного священника. Получив степень магистра в духовной академии, он был назначен личным секретарем митрополита Никодима, главы внешних церковных связей. Он провел много времени в зарубежных поездках. В 1989 году был назначен главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, а в 1991 году – митрополитом Смоленским и Калининградским.

Блестящая карьера Кирилла побуждает исследователей говорить о его связи со спецслужбами, в частности, с советской разведкой. Отмечается, что на службе у КГБ у него была кличка "Михайлов", и отвечал он за ближневосточное направление. Об этом стало известно из некоторых документов КГБ в открытом доступе.

В середине 1990-х благодаря способствованию тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина и премьер-министра Виктора Черномырдина Отделу внешних церковных связей, который возглавлял Кирилл, предоставили возможность беспошлинного ввоза совершенно нецерковных товаров – алкоголя и сигарет. РПЦ стала ведущим импортером сигарет в России, поскольку не имела конкурентов, продавая продукцию россиянам по низкой цене, не платя пошлин за ввоз.

На тот момент митрополит смоленский и калининградский не скрывал, что промышляет таким бизнесом. В 1997 году Кирилл признался в ввозе алкоголя и табака, но назвал это "гуманитарной помощью" для РПЦ. Российские СМИ писали, что РПЦ и частный фонд Кирилла "Ника" только в 1996 году импортировали 8 миллиардов сигарет в России без обложения налогами.

О тяге священника-миллиардера ко всему дорогому напоминает давний скандал со швейцарскими часами Breguet за 30 тыс. евро на фотографии, точнее с их отсутствием. В 2012 году Кирилла сфотографировали на одном из мероприятий с этими часами на левой руке. На сайте РПЦ фото опубликовали уже без часов на руке, но на хорошо отполированном столе было видно их отражение.

В итоге церковь признала, что отретушировала часы и извинилась перед общественностью. Глава РПЦ был вынужден заявить, что часы принадлежат ему, но поспешил добавить, что это подарок от богатого друга, которые потом якобы продали, а вырученные деньги отдали на благотворительность.

Но и это еще не все скандалы, связанные с главой русского православия. В 2015 году общественное интернет-движение "Открытая Россия" показало фоторепортаж об отдыхе на дорогой яхте Azimut (за 680 тыс. евро) человека, похожего на патриарха Кирилла.

Также был обнародован снимок дачи главы РПЦ в поселке Дивноморское в аннексированном Крыму. До уровня дворца Путина под Геленджиком далековато, но по внешнему виду весьма роскошно.

Теперь же Евросоюз планирует ввести против патриарха РПЦ санкции за поддержку войны Путина в Украине. Интересно, затронут ли ограничения и личный табачный бизнес попа-олигарха?

Патриарх Кирилл поддержал агрессию России против Украины. Несмотря на огромные потери российской армии в Украине и бессмысленность войны, он выступил перед верующими с речью в поддержку войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Литвы предложили Евросоюзу ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Также правительство участвует в консультациях по поводу отделения Литовской православной церкви от Москвы.