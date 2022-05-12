Пастор из Ривненщины вывез около 1800 людей из-под обстрелов: история Героя

67-летний пастор местной церкви Владимир Бричка из Ривненщины вывез из-под обстрелов более 1800 человек. Он возит продукты на фронт, а возвращаясь назад – эвакуирует гражданских. Помогают ему зять и вся община.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. В его родном селе спасенных устраивают во временное убежище, откуда уже доставляют дальше – в более безопасные украинские города или до границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем микроавтобусе Владимир убрал сиденья и поставил скамейки. Таким образом, он может за одну ходку забрать до 30 человек.

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Во время одной из таких поездок мужчина вывез из Ворзеля 52 младенца и малышей до 3 лет – эвакуировал детский дом.

"Голодные и холодные, они около месяца жили под российскими обстрелами. Их плач до сих пор в голове. Они сами испуганы, мы чужие люди, кто же мы, приехали чужие дяди и их хватают и грузят в какой-то бус, куда-то везут. … Мы просто брали случайных людей, чтобы они их держали", – рассказывает мужчина.

Также он вспоминает, как вывозил 85-летнего тезку, которого волонтеры подобрали вместе с велосипедом. На нем мужчина проехал 75 километров и еще 9 тащил за собой лесом.

В сельсовете подсчитали, что Владимир Бричка спас более 1800 человек. Чтобы отметить земляка, было принято решение представить его к высшей государственной награде – Героя Украины.

Однако сам Владимир себя героем не считает. Говорит, делает то, что должен и снова собирается в путь. Ездить на восток не бросил даже после того, как россияне убили его товарища-волонтера – расстреляли прямо за рулем и сожгли машину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под завалами школы в селе Белогоровка в Луганской области, которую разбомбили 7 мая российские оккупанты, погибли двое волонтеров из Закарпатья. Мужчины с самого начала войны помогали эвакуироваться жителям украинского востока и возили туда гуманитарные грузы.

Также сообщалось, что трасса Лисичанск-Бахмут, которой осуществлялась эвакуация из Луганщины, из-за вражеских обстрелов стала опасной для передвижения. Ею уже несколько суток невозможно вывозить людей из зоны боевых действий.

Жительница Мариуполя Татьяна, которой удалось выбраться из заблокированного российскими войсками города, постоянно испытывающего беспощадные бомбардировки, рассказала свою историю выживания и как ей удалось бежать из города.