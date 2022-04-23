Оккупанты могут обстрелять церкви в пасхальную ночь: украинцев предупредили об опасности

В пасхальную ночь-2022 есть вероятность обстрела церквей в Украине российскими оккупантами. Многочисленные бомбардировки святынь противником свидетельствуют о том, что у РФ отсутствует уважение к религии.

В связи с этим СБУ и Нацполиция рекомендуют главам церквей минимизировать количество людей, присутствующих на праздничных богослужениях. Об этом сообщается на Facebook-странице Управления государственной охраны (УГО) Украины.

"Пасха – один из самых важных праздников для всех христиан. Но для рашистов нет ничего святого", – отметила пресс-служба.

Украинские правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными в праздник. Лучше всего воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях.

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Кроме того, обязательно соблюдение комендантского часа, установленного гражданскими администрациями.

Пасхальные богослужения для христиан восточного обряда будут доступны в онлайн-формате и на телевидении, добавили в УГО.

Как писал OBOZREVATEL, в ряде храмов Православной церкви Украины пасхальное ночное богослужение будет перенесено на утро воскресенья. В тех населенных пунктах, где накануне Пасхи комендантский час отменен, службы пройдут по привычному графику.

Список областей, в которых комендантский час отменили на Пасху, можно найти по ссылке.