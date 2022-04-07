'Парашют пилота в чехле – даже не раскрылся': появилось видео с места падения сбитого над Бородянкой российского Су-34

В сети появилось видео с места падения российского самолета Су-34. Украинские защитники уничтожили истребитель 3 марта возле поселка Бородянка.

Соответствующий ролик опубликовало издание "Цензор.нет". На кадрах видны разорванные сапоги пилота, а также шлем, на котором написаны три буквы "...нов".

"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле – даже не раскрылся. Бесславный конец", – рассказывает автор видео.

Отметим, за время полномасштабной войны Россия уже потеряла 150 самолетов и 135 вертолетов. Однако эти цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области украинские военные уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов. В тот момент вражеские войска готовились к обстрелам мирных населенных пунктов.