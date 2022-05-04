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Парамедик, фото которой стало вирусным, рассказала о самом страшном на войне

София Закревская
Война в Украине 2022
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Парамедик, фото которой стало вирусным, рассказала о самом страшном на войне

Парамедик Кира Нечай, фото которой стало вирусным в сети, спасает жизнь наших защитников в составе волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры". Девушка сказала, что страшнее всего во время войны ей было, когда пришлось спасать раненых совсем юного возраста.

Об этом она рассказала изданию "Телеграф". Это случилось в Пуще-Водице (Киев), куда доставили много пострадавших от обстрелов, которым помогала 27-летняя медик.

"Эмоционально запомнилось, как в Пущу-Водицу однажды доставили довольно много раненых. Когда переписывала их данные, то увидела, что все – моложе меня. Это было неприятное осознание того, сколько довольно юных людей пострадало из-за войны", – сказала девушка.

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Парамедик работает в горячих точках.

Кира добавила, что к вопросу безопасности она относится по-своему, ведь "Госпитальеры" обычно работают совсем рядом с местами, где идут активные боевые действия.

"Где угодно сейчас в Украине нельзя чувствовать себя в полной безопасности: что в Киеве, что где-то на западе или востоке страны. То, что рядом не пролетают "грады", а где-то пролетают – не меняет ощущения безопасности. Я понимаю, что опасность есть повсюду. Просто в зоне боевых действий она немного больше", – пояснила парамедик.

Кира рассказала, чего боится на войне.

Она также рассказала об истории вирусного фото. Выяснилось, что друг девушки попросил сделать фотографию плитоноски, чтобы отправить ее производителю снаряжения. Однако снимок девушки в бронежилете и с оружием в руках распространился по сети и собрал много комментариев.

Фото, которое сделало девушку знаменитой.
Девушка рассказала историю вирусного фото.

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