Парамедик, фото которой стало вирусным, рассказала о самом страшном на войне

Парамедик Кира Нечай, фото которой стало вирусным в сети, спасает жизнь наших защитников в составе волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры". Девушка сказала, что страшнее всего во время войны ей было, когда пришлось спасать раненых совсем юного возраста.

Об этом она рассказала изданию "Телеграф". Это случилось в Пуще-Водице (Киев), куда доставили много пострадавших от обстрелов, которым помогала 27-летняя медик.

"Эмоционально запомнилось, как в Пущу-Водицу однажды доставили довольно много раненых. Когда переписывала их данные, то увидела, что все – моложе меня. Это было неприятное осознание того, сколько довольно юных людей пострадало из-за войны", – сказала девушка.

Видео дня

Кира добавила, что к вопросу безопасности она относится по-своему, ведь "Госпитальеры" обычно работают совсем рядом с местами, где идут активные боевые действия.

"Где угодно сейчас в Украине нельзя чувствовать себя в полной безопасности: что в Киеве, что где-то на западе или востоке страны. То, что рядом не пролетают "грады", а где-то пролетают – не меняет ощущения безопасности. Я понимаю, что опасность есть повсюду. Просто в зоне боевых действий она немного больше", – пояснила парамедик.

Она также рассказала об истории вирусного фото. Выяснилось, что друг девушки попросил сделать фотографию плитоноски, чтобы отправить ее производителю снаряжения. Однако снимок девушки в бронежилете и с оружием в руках распространился по сети и собрал много комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в заблокированном Мариуполе врачи начали спасать людей с первых дней осады: в холоде, с полным дефицитом медикаментов, а нередко в темноте и наощупь. Анестезиолог Андрей Сербин поделился ужасами, свидетелем которых он стал.