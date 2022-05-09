Фашистский режим в Москве провел 9 мая очередной парад своих войск, под названием "Парад победы". Не имея возможности продемонстрировать реальные успехи в агрессии против Украины, кремлевские фашисты сконцентрировались на помпезности и историко-патриотичных речах, стараясь избегать таких слов как "мобилизация", "война", "достижения". Выглядело как скомканная бумажка.

Но было и несколько особенностей в проведении кремлевского парада русских фашистов в этом году. Сразу бросается в глаза сокращение численного состава и номенклатуры парадных подразделений, урезанное, скомканное выступление главного фашиста россии и отсутствие внятных месседжей.

А еще — страх и какая-то пустая отрешенность в глазах высших чинов. Поэтому про "ядерный пепел" разговоров не было.

Необходимо отметить, что личный состав парадных войск фашисткой России в этом году достаточно разношерстный. В большей степени это "паркетный" состав, но сильно урезанный, разбавленный в основном курсантами первых курсов воинских училищ.

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Форма у военных фашистов на последнем параде теперь это что-то среднее между поздними моделями СССР и послевоенной "сталинской" формой. Видимо подразумевается связь с "наследием безвременно ушедшей" эпохи.

Разбавлено все это было тыловыми специалистами и раскрашенной в петушиные цвета "юнармией". Гитлерюгенд Путина выглядел наиболее довольным и раскормленным.

Попытка изобразить "массовость" включала в себя и курсантов, а также "парадные роты" в некоторых регионах рф, где в большей степени уже использовали персонал тылового обеспечения, а также парковый резерв воинских частей.

П регионам попытались тоже собрать "парады" из всего, что было. Например заявленный самый масштабный парад в Сибири (город Новосибирск) собрал всего 41 единицу наспех покрашенной военной техники, которую стаскивали с паркового хозяйства нескольких частей. Фактически это был резерв частей, выставленных вдоль китайской границы. То же и по личному составу — боевых подразделений немного, они все переполовинены и перемешаны с грунтом в Украине, и потому в основном маршировали службы обеспечения, военные прокуроры, всякие там электрики и сантехники, гитлерюгенд в перемешку с коммунальной службой и вертухаями.

В этом году на параде не было двух постоянных составляющих, которые присутствовали ранее. Это начальника Генерального Штаба МО рф Герасимова и авиации, хотя она перед этим усиленно тренировалась над площадью. И если авиацию отменили буквально в последний момент, то Герасимова даже и не анонсировали.

Зато явно приблизили к "телу" командующего ВКС ВС. А вот главкома флота Евменова рядом в ложе не оказалось, что не удивительно после потери 3 крупных кораблей Черноморским флотом и повреждения еще как минимум трех до состояния "капитальный ремонт", благодаря слаженной работе украинской береговой обороны и ВМС.

Данные о том, что Герасимов лично ездил руководить операцией в Изюм и там получил легкое ранение во время успешной атаки ВСУ на тыловой штаб группировки оккупантов до сих пор противоречивые. Уже после спешной эвакуации в Белгород, Герасимова видели на совещании в путинском Совбезе. Правда настроение у него было паршивое — и операция фактически провалена, и сам "царь всея руси" совершенно недоволен происходящим. Кроме того, по данным ГУР, присутствуют серьезные разногласия между силовиками в окружении Путина. Это связано не только с тем, что часть генералов ФСБ потеряла доверие из-за явно проваленной работы в Украине по созданию плацдарма в лице "пятой колонны" перед началом агрессии, но и присутствует полный провал "специальной операции", где не достигнуто ни одной из целей кремлевского руководства.

Ведь к 9 мая успехи военной кампании в Украине никакие, а скорее наоборот — ВСУ постепенно перехватывают инициативу. В настоящий момент Герасимов — мишень номер один. Вопросов к нему очень много у кремлевского руководства, начиная от тотальной коррупции и заканчивая развалом логистики армии вторжения оккупантов, которая до данного момента так толком и не настроена. Судя по всему, после возвращения из Изюма, где он так и не смог "кровью смыть позор", Герасимов выбран козлом отпущения, а потому и отсутствовал. Не был замечен и генерал Дворников, который отвечает за операции на Донбассе. Его отчеты также не радуют Кремль.

Ведь сначала оккупанты хотели украинские силы на Донбассе окружить, затем уже не окружить, а хотя бы вытеснить из Славянско-Краматорской агломерации. Но на сегодняшний день русские смогли только войти в Попасную и Рубежное после месяца боев, получив параллельно полуохват своих войск в Изюме, а также мощную контратаку на Севере.

На море у российских фашистов все еще хуже, и потому весь генералитет ВМС от Путина на параде держали на некотором удалении. Как раз перед 9 мая на острове Змеиный и возле него не только уничтожили всю десантную группу россиян вместе с катерами и личным составом, но и разбили прикрытие ПВО, а затем двумя украинскими СУ-27 отполировали поверхность острова, превратив остатки базы оккупантов в лунный ландшафт.

Ситуация с авиацией на параде оказалась пожалуй самой неожиданной. Смешно было, когда спикер Путина объяснил отмену авиационной составляющей якобы плохой погодой. Да 9 мая она была просто отличной! А причина отмены видимо совсем другая — страхи и опасения, что "что-то пойдет не так".

Дело в том, ведь практически все пилоты военной авиации, которые летали на парадах ранее, это были специалисты высокой квалификации. И на сегодняшний день они в основном или выбиты украинскими ПВО и истребителями-перехватчиками украинских ВВС, либо кто остался, задействованы в военных операциях. А потому из-за опасения, что не вполне надежные и лояльные пилоты второго эшелона могут просто свалиться в неподходящий момент на трибуну правительства, пролет авиации отменили в последний момент. Есть и фобии в отношении мифических ДРГ со "стингерами", особенно после того, как неизвестная "третья сила" подорвала несколько нефтехранилищ в Белгородской и Курской областях за сотню километров от границы.

Страхи у кремлевского руководства велики — одно дело танк с запаянным стволом на параде на площади, другое дело — заправленный самолет в небе над головой весом в 30-40 тонн, а у пилота вся семья еще не в заложниках у ФСБ.

Технику в этом году на парад выкатили по минимуму, тем не менее, пытаясь продемонстрировать, что она у фашистов еще есть. Но, как говорят в ВСУ — это, конечно временная ситуация и она нуждается в решении.

Ну например не показали Т-90М, а потому, что их практически уже нет для парадов – как минимум один батальон этих танков серьезно потрепали под Харьковом, а остальное пока еще ездит где-то там же. Это при том, что всего этих танков у армии рф не более 70.

В основном "народу-бурундуку" показали бронетехнику старого образца — модернизированные Т72, САУ Мста-С, БМП2-3, десантные БМД-4. Правда никто конечно не отметил на параде, что на сегодня ВСУ уже уничтожило и отжало больше модернизированных 72-х, чем их вероятно есть у захватчиков, да и тех же БМД-4 осталось не так много — разбирают остатки на алюминий в Украине.

Показали несколько демонстрационных образцов бронетехники с позапрошлого еще парада, которую в серию не пустили, но как для цирковых номеров по телевизору она выглядит красиво. Это в том числе восемь лет назад заброшенный проект колесного БМП "Бумеранг", постоянно глохнущая картонная "Армата" (их всего 4 штуки есть на ходу для красоты).

Из относительно современной бронетехники несколько "ракушек" и "тигры" – первое и второе в небольшом количестве, по той причине, что "агромадный объем" этих бронемашин сгорел под Киевом и Харьковом еще месяц назад, а сейчас имеется их явная нехватка не только в войсках, но и на парадах. Выкатили несколько единиц модернизированных ББМ "Тайфун", которые в серию не пошли и являются также парадными и бессмысленными.

Для пущей убедительности "одичавшего от безнаказанности Запада" вытащили несколько ОТРК "Искандер" и парочку "Тополей" и "Ярсов".

ПВО представляли Бук-3, потрепанные "Тор" (чемпион по потерям в Украине и украинским трофеям) и С-300, явно покрашенные в десятый раз. Судя по всему "Панцирей" не показали, просто потому, что их нет — все где-то или разбиты, или как-то воюют, впрочем безуспешно. А может и реально потеряны практически все. Почему-то по-другому покрашенный комплекс ПВО С-300 "противоракетной" серии объявили как С-400. Ну "глубинный народ" все равно это и так сожрет, он в таких тонкостях не разбирается.

Все вместе "железо" выглядело урезанно, ущербно и потрепано. Даже у обывателя тут приходит понимание, что следующий парад при текущей ситуации со "спецоперацией" можно будет уже и не проводить — нечем и некому. Да и руководство "парадом" кардинально может поменяться. Но об этом позже.

Путин выступил по бумажке и быстренько, традиционно рассказывая про мировой заговор "нацистов". Речь ему давалась с трудом, а одутловатое лицо с "зобом" на горле явно говорит, что со здоровьем у х!йла не очень. Впрочем завтра он видимо не подохнет, как бы нам не хотелось.

Особо не распространяясь о "не имеющихся аналогах" или "ответно-встречных ударах цирконами", решили не акцентировать на этом внимание. Известно, что по статистике 60% всех "цирконов и искандеров" не достигли своей цели во время бомбардировок. Идея "всем показать" величие технологий отсталой бензоколонки провалилась уже давно, а потому продавать ее опять как-то не получается, особенно на фоне унылого парада и тотальных санкций. В Томске элементарно хлеб нерегулярно завозят, а вы тут про "цирконы" на бутерброд. Фанфурики с боярой пропадают, а вы тут про "искандеры"!

Больше говорилось о неувядающей славе и о том, что "будут и дальше подставлять плече братским народам", о значении побед над мировым фашизмом, который в лице Запада снова поднял голову и толкает Украину против славянского братства в лице болотной бензоколонки ну и т. д. и т.п.. Повторилась старая волынка про то, что "НАТО и Украина готовились к "карательной операции на Донбассе, к вторжению на российские исторические земли, включая Крым". Не смешно даже.

Ничего не было сказано и про "ядерный пепел". На фоне того, что "самолет судного дня", покатав несколько дней на тренировке парада, забрали, эта риторика также отправлена на полку.

Скорее всего, таким образом в Кремле пытаются нащупать какой-то вариант контактов с западной проукраинской коалицией и этот месседж адресован именно им. Тем более, что в Вашингтоне на "ядерный пепел" как рекламный продукт общем-то уже давно наплевать.

Пентагон, еще в марте просчитав ситуацию, пришел к выводу, что вряд ли Путин сможет переломить ситуацию в Украине , ограниченно применив ядерное оружие — профита это не даст, а вот в политической и экономической плоскости может привести к вечной изоляции, и в конечно итоге, купированию россии как государства.

Да и против Восточной Европы ядерная дубинка неэффективна — там стоит американская система ППО, которая может перехватить хоть несколько десятков всяких "искандеров", хоть сотню. Запад перестал бояться всех этих угроз, а потому повестка снята.

Но как-то нужно из ситуации выходить, видимо считают в Кремле. Война идет с колоссальным отрицательным результатом для путинского режима и каждый день издержки возрастают, а Украина наоборот, только расправляет плечи. "Народ-бурундук" скоро начнет о чем-то догадываться на фоне рефрижераторных вагонов, циркулирующих по городам и передвижных крематориев.

И потому в речи ботоксного "главстерха" даже отметили "американских ветеранов Второй Мировой", с которыми хотят сохранить теплые дружеские отношения. А вот про официальное объявление войны Украине и мобилизацию — ни слова.

Конечно понятно, что скрытая мобилизация уже сейчас идет в России, снимается с хранения старая техника, которая хоть как-то может ездить или стрелять. Однако кремлевские уже подают сигналы левым пальцем правой ноги и готовы в ближайшей перспективе наводить мосты. Исходя из этого вопрос всеобщей мобилизации и так скептичный после вялого парада и опухшего "фюрера", пока отодвинули. Подразумевается, что кремлевская крыса еще не до конца прижата к стенке и у нее есть возможность маневра для "сохранения лица".

Других объяснений невнятной речи х!йла на 9 мая у меня нет. Явно в Кремле ищут варианты спрыгнуть с поезда, который несет их в ад, но пока даже себе до конца не признаются в этом. Сводки с фронта российских фашистов не радуют — наступление провалилось, потери большие, заменить технику на земле уже особо нечем. В воздухе в зону ПВО ВСУ стараются особо не заходить — больно. А ленд-лиз со дня на день пойдет целыми пароходами в Украину вместе с инструкторами и гигантским количеством техники и боеприпасов НАТО.

Сказать электорату особо нечего, показать уже тоже нечего — не покажешь же как теперь питаются собачки в Чернобаевке.

Парад 9 мая 2022 года в Москве может быть последним. Если не для всех россиян, то как минимум для действующих российских лидеров, что впрочем прогнозируемо.