Папа Римский призвал к пасхальному перемирию в Украине

Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину заключить пасхальное перемирие. По его мнению, это позволит прийти к переговорам об устойчивом мире.

Понтифик подчеркнул, что перемирие нельзя использовать для перевооружения и возобновления боевых действий. Об этом сообщает издание Sky News.

Заключить пасхальное перемирие Папа Римский привал в конце службы в Вербное воскресенье для десятков тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане.

"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боевых действий, а для достижения мира путем реальных переговоров", – сказал он.

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Напомним, Папа Римский Франциск во время еженедельной всеобщей аудиенции осудил зверские убийства мирных жителей в Украине. Он также показал и поцеловал украинский флаг, присланный ему из города Буча, где сотни безоружных гражданских лиц, женщин и детей стали жертвами российских оккупантов.

Ранее понтифик призвал мировых лидеров делать все возможное, чтобы остановить войну. Папа Римский предостерег, что военные действия на украинских территориях способны уничтожить все человечество.