Паламар заявил, что оккупанты пытаются штурмовать 'Азовсталь': работают танки, минометы, снайперы

Российские оккупанты пытаются штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе с помощью тяжелого вооружения. В частности, по помещениям предприятия, в бомбоубежищах которого находятся защитники города, бьют из танков и минометов. Также работают снайперы и пехота.

Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар. По его словам, только за прошедшую ночь украинские военные зафиксировали 25 вылетов стратегических бомбардировщиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Отмечаю, что буквально два дня назад погибли трое наших военных. На территории завода есть множество погибших среди гражданских и военных. Мы два с половиной месяца просим весь мир эвакуировать гражданских, и только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще много гражданских были эвакуированы на территорию, подконтрольную России и в целом в РФ", – отмечает Паламар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ходе совместной гуманитарной операции с ООН с "Азовстали" удалось вывезти всех женщин, детей и пожилых людей, которых удалось найти на территории предприятия.