Паламар выпустил срочное обращение в связи со штурмом 'Азовстали': РФ задействовала все оружие и десант

Российские оккупанты 3 мая в очередной раз обстреляли "Азовсталь" в Мариуполе, в бомбоубежищах которого находятся сотни гражданских людей и защитники Украины. В результате бомбардировки 2 женщины погибли, по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар. По его словам, враг использует корабельную и сверхтяжелую артиллерию, а также авиацию. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"По состоянию на эту минуту идет мощный штурм территории завода "Азовсталь". При поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм. Но призываем принять немедленные меры по эвакуации граждан" , которые находятся на территории завода", – констатирует военный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты возобновили обстрелы "Азовстали", прикрывшись ложью о том, что защитники Мариуполя якобы нарушили режим тишины.