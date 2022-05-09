Паламар о ситуации с ранеными на 'Азовстали': умирают каждый день из-за отсутствия лечения

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что на территории завода "Азовсталь" находится порядка 600 раненных бойцов. По его словам, необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, чтобы спасти этих людей.

Также он отметил, что из-за нехватки лечения раненные ежедневно умирают. Об этом Паламар рассказал в интервью ВВС.

Раненным бойцам не могут оказывать необходимую медицинскую помощь на месте из-за отсутствия условий.

"Количество погибших я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших. Сейчас нужно добиться реального прекращения огня, увезти отсюда раненых. Им крайне тяжело, они ежедневно умирают из-за нехватки лечения", – сказал Паламар.

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По словам замкомандира "Азова", у бойцов нет достаточного количества антибиотиков, перевязочных материалов и даже свежего воздуха, необходимого для нормального оказания медпомощи. Также он отметил, что много военных контужены, так как оккупанты постоянно бомбят "Азовсталь".

"Раненых нужно немедленно эвакуировать. Для этого, в свою очередь, нужно, чтобы наш главнокомандующий приложил все усилия, обратился ко всем международным организациям для оказания помощи нашим солдатам. Они, поверьте, заслужили это. Мы надеемся, что удастся договориться", –подчеркнул Паламар.

Кроме того, Паламар отметил, что для спасения военных и гражданских нужна экстракция – вывод гарнизона либо на территорию третьей страны, либо на территорию Украины.

"Эти ребята сделали невозможное в этих крайне тяжелых условиях. Грубо говоря, со штыкножами ребята бросаются на самолеты и танки. Я не знаю, были ли в истории прецеденты такого героизма", – рассказал замкомандира "Азова".

Как писал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов", держащие оборону на "Азовстали", заявили, что не будут сдаваться в плен. Ведь для них это означает верную смерть, а для российской пропаганды такой факт станет "подарком".