Озвучены подробности уничтожения российских катеров "Раптор"

Российские десантно-штурмовые катера типа "Раптор" в темное время суток пытались вести разведку в районе устья Дуная. Однако защитники Украины их обнаружили и уничтожили.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook. Примечательно, что сокрушительный удар по катерам был нанесен с "Байрактара", хотя минобороны страны-оккупанта еще в первые недели войны уверяло, что все эти беспилотники якобы уничтожены.

"Почувствовав опасность, вражеские катера ретировались в сторону Змеиного, но и там их настигла кара "Байрактара". Меткими ударами два "Раптора" отправлены в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва", – сказано в сообщении.

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Что касается общей ситуации в Черном море, то в его северо-западной части все еще находится вражеская корабельная группировка с крылатыми ракетами. Поэтому угроза ракетных ударов по Украине остается высокой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие все чаще отказываются ехать на войну против Украины. Они боятся пополнить ряды мертвых оккупантов.