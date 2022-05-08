А я вам покажу откуда у чекиста володи начинаются проблемы.

Первая из них это резкий "соскок" с "украинского экспресса" казалось бы ближайших соратников извне. Даже картофельное ху@ло лукашенко устал выпрашивать у своего "родного брата" звание полковника армии рф и начал свой излюбленный маневр последних десятков лет. Он снова пытается пропетлять пятой точкой между двумя стульями.

В недавнем потоке сознания для Асошиейтед Пресс среди прочих "яниучёмнеувиноватая" бульбофюрер заявил, что "бучанскую резню" организовали проклятые английские буржуи. Пока он мирно предоставлял территорию Беларуси для нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины, а также способствовал перемещению камуфлированного российского скота (КРС) и военной техники через белорусско-украинскую госграницу, подлые англичане провели "психологическую операцию".

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Посконная дурь из головы такого же, как и путин, военного преступника отнюдь не продолжение российского пропагандистского одноголосия. Тупая отмазка для спасения собственной шкуры – в остальном же, прошла любовь двух государств, пропали помидоры… Тем более переговоры о гарантиях собственной безопасности с проклятыми империалистами уже ведутся - сдаст своего российского коллегу как мешок картохи в неурожайный год.

Второй нехороший сигнал чекисту володе подают, опять же, подданные ее королевского величества Елизаветы II, подсвечивающие информацию о раздорах и шатании среди российского генералитета. За провалы в войне против Украины и удручающее состояние "второй армии мира", большинству из них переодели галифе ширинкой назад. И они соревнуются, кто кого лучше сдаст чекистам, наивно полагая, что чемпионам в этом виде спорта удастся избежать судьбы скоропостижно скончавшихся от отравления "новичком" сердечного приступа бывших начальников ГРУ ВС РФ генералов Сергуна и Коробова. При этом единственная залитая спиртом извилина погонщиков камуфлированных российских скотов где-то на подсознательном уровне подсказывает, что спасти шкуру удастся лишь в случае, когда чекист володя не сможет дать отмашку своим петровым-башировым угостить генерала чайком. Например, из-за упавшей табакерки, плотно завязанного шарфа или в случае неудачной операции, о необходимости которой судачат спецслужбы и конспирологи. Но, что-то подсказывает, что в условиях полного оскотинивания 100% поголовья рф на это вряд ли кто-то решится, даже находящиеся в шаге от смертного одра высокопоставленные российские силовики.

Но сам факт ожидания отхода рехнувшегося дедугана на почетную пенсию или в мир иной среди кремлевских башен зафиксирован. Огромные надежды на такой удачный расклад возлагают оленевод шойгу, Муму герасимов, антисемит лавров, алкоголик медведев и гэбилы нарышкин с бортниковым.

О таких настроениях знает и фактический консильери клана военных преступников, идейный и преданный вдохновитель бункерного чекиста николай патрушев. Он знает и молчит, поскольку осознал неизбежную фатальность судьбы своего лидера. Резко усугубившаяся неадекватность и парадоксальность решений рехнувшегося деда очень огорчают и раздражают секретаря совбеза рф. Именно поэтому николай платонович также, как и вышеперечисленные "кремлевские старцы", со скрытым вожделением и надеждой ждет предстоящую "отхода" плешьфюрера. По состоянию на сегодня он, едва ли не единственный, достойный доверия человек Путина, но готов стать его врагом у самых ворот, и даже у самого операционного стола, если туда-таки уложат осатаневшего пациента.

Нынешние расклады сильно удручают патрушева. Он осознает, что все идет совсем не по плану. Демилитаризируется в основном рф, безвозвратные и санитарные потери камуфлированного российского скота к победобесию достигнут 100 000 тысяч, из-за зверств КРС образу нацистов соответствуют сами "денацификаторы". И верховный гавнокомандующий рехнулся до такой степени, что стал опасным даже для преданных ему людей. патрушева, как и бесноватого фюрера, крайне раздражают обрюзгшие, с налитыми кровью глазами, вечнопьяные лица генералитета и беспомощное блеянье олигархов и чиновников. Он приложил нечеловеческие усилия для того, чтобы стать единственным доверительным лицом и приемником хуйла.

И в случае резкого ухудшения здоровья последнего он видит себя не только простым поверенным на время послеоперационной реабилитации бункерного деда. Он готов исправить все его непростительные просчеты и единолично продолжить "адекватное", "достойное" правление российским государством, успешно решив проблемные вопросы. Путин ему больше не нужен.

Станет ли нам, украинцам, легче от замены одного садиста другим? Не факт. А вот в самой рф царь в это время будет не настоящий, как для поголовья, так и остального мира. Не позировавший с голым торсом на коне, не запускавший в небо стерхов, но замазанный нашей кровью не меньше предшественника.