Чим далі від Києва війна — тим більше з’являється політичних ігрищ на кістках. Одні починають "шукати винних" та готуватися до нового політичного сезону, а інші — "стрілочники" — намагаються, очікувано, перекласти відповідальність за всі помилки на армію.

Учора в ефірі "Фейгин Live" "голос Офісу Президента" Олексій Арестович підняв питання відповідальності за підготовку до війни, оборону півдня на Кримському напрямку та забезпечення, навченості Територіальної оборони. Якщо читати між рядків — суспільству потрібно дати крайніх та визначити винних за допущені помилки.

Так от, якщо хтось не знає або забув, то я нагадаю — Збройні сили України займаються застосуванням та підготовкою армії. А їх забезпеченням, переозброєнням та розвитком, як і підготовкою держави до оборони у мирний час займається Міністерство оборони, Верховна Рада та Кабмін.

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Але найголовніше інше — усі ключові прізвища які відповідають за ці процеси визначаються виключно з Офісу Президента. Тому, пане Олексій, можете почати свій "маленький джихад", як Ви озвучили, з Ваших колег по Офісу, а саме:

- хто понесе відповідальність за призначення Міністром Тарана та НГШ Хомчака, які фактично на два роки зупинили розвиток ЗСУ?

- хто понесе відповідальність за провал державного оборонного замовлення два роки поспіль?

- хто понесе відровідальність за такі проекти як "два корвети до 2035 року" які з‘їли значний відсоток оборонного бюджету та не працюють в цій війні?

- хто понесе відповідальність за штучне блокування запуску Територіальної оборони на рік, через небажання щоби Закон був не від Президента?

І головне — хто три місяці з дня в день говорив, що "війни не буде" та блокував усі намагання військових почати проактивну підготовку?

І якщо хтось раптом забув, то я нагадаю, що смачну каву в сонячному Києві вам забезпечують сотні загиблих та поранених чоловіків та жінок щодня. Щодня. І сьогодні шукати винних серед них — абсолютно не найкраща ідея.

Винні не в армії, хоч і там є кого і за що спитати, винні у високих кабінетах які формували бюджети, політики та визначали прізвища на ключові посади.