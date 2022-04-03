Юлия Тимошенко о преступлениях российских оккупантов в Киевской области: ответить должен каждый

Каждый, кто был причастен к ужасным зверствам, совершенным в оккупированных населенных пунктах Киевщины, должен ответить за них и понести строжайшее наказание – даже если на их расследование уйдут годы.

Об этом заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в сообщении на своей Фейсбук-странице.

"Просматриваю фото освобожденных городов вокруг Киева и не могу подобрать слов. Потому что не существует таких терминов, которые могли бы описать увиденное… Ответить имеет каждый, кто был причастен к этим ужасным зверствам… пусть даже на это понадобятся годы и десятилетия", – считает Юлия Тимошенко.

Она убеждена, что ни один украинец никогда не забудет и не простит эти страшные преступления против гражданских жителей. А задокументированные факты правонарушений должны доказать мировым лидерам важность совместной борьбы против путинского режима.

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"Каждый мировой лидер, который имеет возможность защитить наших людей, но продолжает колебаться – становится соучастником геноцида, который устроила на территории Украины путинская россия своими ракетами и бомбами, руками своих никчемных садистов-солдат..." – подытожила Юлия Тимошенко.