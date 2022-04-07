Отсюда оккупанты обстреливали Макаров: масштаб разрушений в Андреевке на Киевщине показали на фото и видео

Российские оккупанты с первых дней войны окопались в селе Андреевка Киевской области. Именно отсюда они обстреливали поселок Макаров, полностью разрушив оба населенных пункта.

Об этом в Facebook сообщила предпринимательница Валентина Захаренко. По ее словам, рашисты завезли в деревню большое количество оружия и построили во дворах блиндажи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Поставили себя на самообеспечение: хозяйничали по домам, брали-творили что хотели, жрали свои сухпайки со свежими яйцами и козьим молоком", – отметила Захаренко.

В то же время местные жители прятались в погребах и надписями на заборах предупреждали о том, что там живут люди. Однако, отступая, рашисты до основания сожгли деревню.

"На фотографиях то, что они оставили: разрушенные дома, использованное и брошенное оружие, остатки еды, отходы разных видов жизнедеятельности, грязь…" – констатировала Захаренко.

Напомним: в Макарове Киевской области в помещении научно-производственного предприятия "Аэротехника" была обнаружена растяжка. Оккупанты привязали противопехотную гранату к двери.

На опубликованном фото можно увидеть, что перед отступлением захватчики привязали к створкам раздвижных дверей боевую противопехотную гранату. Попытка попасть в заминированное помещение привела бы к взрыву.

Как сообщал OBOZREVATEL, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео, где показано, как сейчас, после ежедневной бомбардировки, выглядит Макаров, и как его жители справляются в сложных условиях. Большинство жилых домов и магазинов разрушены, а в здании хлебозавода сильно повреждена электропроводка.