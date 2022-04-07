Отсюда оккупанты обстреливали Макаров: масштаб разрушений в Андреевке на Киевщине показали на фото и видео

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Оккупанты обстреливали Макаров из Андреевки

Российские оккупанты с первых дней войны окопались в селе Андреевка Киевской области. Именно отсюда они обстреливали поселок Макаров, полностью разрушив оба населенных пункта.

Об этом в Facebook сообщила предпринимательница Валентина Захаренко. По ее словам, рашисты завезли в деревню большое количество оружия и построили во дворах блиндажи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Оккупанты разрушили Андреевку в Киевской области
Видео дня
В Андреевку привезли множество оружия

"Поставили себя на самообеспечение: хозяйничали по домам, брали-творили что хотели, жрали свои сухпайки со свежими яйцами и козьим молоком", – отметила Захаренко.

Из Андреевки оккупанты обстреливали Макаров
Рашисты разрушили Андреевку

В то же время местные жители прятались в погребах и надписями на заборах предупреждали о том, что там живут люди. Однако, отступая, рашисты до основания сожгли деревню.

В сети показали масштаб разрушений села
Оккупанты привезли много оружия в село

"На фотографиях то, что они оставили: разрушенные дома, использованное и брошенное оружие, остатки еды, отходы разных видов жизнедеятельности, грязь…" – констатировала Захаренко.

Оккупанты творили в селе беспредел
Отступая, рашисты сожгли деревню
Оккупанты оставили после себя выжженную землю
Жители прятались в погребах
Российские оккупанты с первых дней войны окопались в селе Андреевка
Андреевку разрушили до основания

Напомним: в Макарове Киевской области в помещении научно-производственного предприятия "Аэротехника" была обнаружена растяжка. Оккупанты привязали противопехотную гранату к двери.

На опубликованном фото можно увидеть, что перед отступлением захватчики привязали к створкам раздвижных дверей боевую противопехотную гранату. Попытка попасть в заминированное помещение привела бы к взрыву.

Как сообщал OBOZREVATEL, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео, где показано, как сейчас, после ежедневной бомбардировки, выглядит Макаров, и как его жители справляются в сложных условиях. Большинство жилых домов и магазинов разрушены, а в здании хлебозавода сильно повреждена электропроводка.