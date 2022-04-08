Отравленную химикатами воду с Тернопольщины понесло в Беларусь: аммиак попал в реку из-за вражеского обстрела

На Тернопольщине течение реки Иква, в воды которой попали химикаты после обстрелов российских оккупантов, пошло в сторону Беларуси. Представители власти утверждают, что для украинцев опасность миновала, однако последствия попадания химикатов в реку будут серьезными.

Вода в колодцах уже безопасна для употребления, однако часть химикатов останется в грунте. Об этом во время брифинга сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

По словам главы области, результаты лабораторных исследований показывают, что в колодцах вода уже безопасна для употребления. Однако он подчеркнул, что из-за попадания химикатов в реку, погибла рыба. Также Труш отмечает, что определенное количество опасных веществ останутся в грунте.

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"В колодцах воду уже можно пить, есть лабораторные исследования. Сейчас больших угроз для жизни нет. Конечно, это не пройдет бесследно, это останется в грунте, уничтожено имущество", – говорит глава ОВА.

В то же время он добавил, что сейчас река течет в сторону Беларуси, собственно, откуда и прилетела российская ракета, из-за которой произошел разлив химикатов.

"Специфика реки Иква такова, что она течет в сторону Ривненской области и идет в Беларусь. Мы шутя говорили, что из Беларуси как сделали, так теперь и получите это день-два у себя. Но Ривненская область предупреждена об этой опасности, соответствующие работы ними также проводятся", – добавил Труш.

Напомним, 4 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами Тернопольскую область. Объект не долетел до цели и был сбит силами ПВО в Кременецком районе. Обломки ракеты упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска обстреляли в Донецкой области фенольный завод, расположенный в населенном пункте Нью-Йорк (Торецкий район). Было зафиксировано семь попаданий.