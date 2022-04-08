Ставлення Китаю до війни в Україні не змінюється у проголошених наративах вже місяць після висловлювання Сі Цзіньпіня. Будь-який партійник чи речник послідовно, слово-у-слово цитує 4 наративи:

1. Ми за суверенну цілісність будь-яких країн, у тому числі України.

2. Ми за мир та безпеку, і вважаємо, що цього можна досягти лише політикою невтручання та дипломатичними переговорами.

3. Ми проти гуманітарної кризи та надаємо гуманітарну допомогу.

4. Китай проти санкцій, оскільки вони не сприяють миру - натомість сприяють поглибленню конфлікта через втручання інших держав.

Хочу коротко розібрати кожен з них.

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1. Ми за суверенну цілісність будь-яких країн, у тому числі України

Чому Китай висловлюється так загально, не засуджуючи порушення рф державного суверенітету України? Причина, на мій погляд, прихована у Тайвані. Тайвань - спірна територія у складі КНР, де одна частина політичних сил та населення підтримує незалежність, а інша хоче залишитися у складі Китаю. Досить Китаю ледь обмовитися чи засудити рашку - як він ризикує отримати власну проблему відокремлення Тайваня у прагненні незалежності зі збройним конфліктом. Тому, давайте відверто, Китай перш за все виступає за власну суверенну цілісність.

2. Ми за мир та безпеку, і вважаємо, що цього можна досягти лише політикою невтручання та дипломатичними переговорами

Тут, перш за все, треба знову згадати Тайвань. Наприкінці минулого року Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил у зону його протиповітряної оборони. Після цього США і Канада вивели свої військові кораблі у Тайванську протоку. Цього року США і Тайвань уклали угоду про продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot на суму 95 млн. дол. У найближчі дні Тайвань очікує візита американської делегації.

Все це дратує Китай. Градус напруги між США та Китаєм щодо Тайваню постійно зростає. Китай звинувачує США в участі у війнах у Сирії, В'єтнамі, Україні тощо.

Якщо Китай дійсно за мирні переговори, чи зробив він хоч щось задля цих переговорів, як, наприклад, Туреччина?

Читаючи 2-й наратив у контексті вищесказаного, можна зробити висновок, що насправді він звучить так: "Ми за мир на Тайвані та проти втручання США у тайванське питання".

3. Ми проти гуманітарної кризи та надаємо гуманітарну допомогу

Це - найбільш зрозумілий та дійсно правдивий партійний наратив. Китай надає Україні допомогу на $1,5 млн. доларів і, на мій погляд, це максимум, що ми можемо зараз з нього витиснути. А після закінчення війни отримати нові кошти на відбудову цивільних об'єктів та нові транші гуманітарки.

Щодо інвестицій в об'єкти критичної інфраструктури та великі промислові бізнеси: Китай і надалі буде дуже обережним, бо має гіркий досвід із "Моторсіччю".

4. Китай проти санкцій, оскільки вони не сприяють миру - натомість сприяють поглибленню конфлікта через втручання інших держав

Щодня у китайських ЗМІ з'являються історії про голод у Європі та азійських країнах, спричинених санкціями та війною. Чи дійсно Китай так хвилюється про них?

Найпопулярнішими товарами експорта Китаю є телекомунікаційне обладнання, мікросхеми, деталі офісних машин, текстиль, а найбільшими експортними партнерами - США, Японія, Німеччина і Південна Корея.

Найбільші статті імпорта Китаю – нафта, залізна руда, автомобілі та соєві боби, а партнери з імпорту - Японія, Південна Корея, США, Німеччина і Тайвань.

Санкції дійсно призводять до порушення торговельно-економічних ланцюгів в усьому світі, зростання цін та - як наслідок - порушення китайських планів 5-річки, 10-річки тощо. Китай не зацікалений у санкціях лише з позиції власної торговельно-економічної безпеки.