Открыт временный проезд, который ускорит доставку резинопомощи на Житомирщину – 'Укравтодор'

Завершены работы по обустройству временной переправы на автомобильной дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч, сообщили в Службе автомобильных дорог Житомирской области. Таким образом, в регионе открыт еще один проезд.

"Временный проезд играет важную роль для местного населения. Это самый короткий путь для ввоза продуктов, лекарств, важных грузов для жизнедеятельности громады. Проезд устроен близ разрушенного взрывами моста", – проинформировали в Укравтодоре.

В ведомстве добавили, что по переправе разрешено движение в реверсном режиме.

В Житомирской области также действует временный проезд на автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. До войны на этой трассе был мост, который впоследствии разрушили российские оккупанты. По временной переправе на автодороге М-21 можно ехать в обе стороны, без ограничений для грузового транспорта.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков докладывал о возобновлении сообщения между Киевом и Полтавой. На дороге М-03 вблизи села Борщев построена временная объездная дорога рядом с разрушенным мостом.