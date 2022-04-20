Отбросит Россию на годы назад: российские элиты считают вторжение в Украину катастрофической ошибкой, – Bloomberg

Некоторые представители путинской элиты в правительстве и государственных компаниях считают вторжение в Украину катастрофической ошибкой. По их мнению, оно отбросит Россию на годы назад.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на десяток собеседников, знакомых с ситуацией. Источники агентства пока не видят признаков того, что президент страны-агрессора Владимир Путин изменит курс.

Более того, глава Кремля проигнорировал предупреждения других чиновников о катастрофических финансовых и политических последствиях в связи с санкциями Запада.

При этом часть топ-инсайдеров считает, что стремление Путина продолжить войну грозит РФ годами изоляции и усилением напряженности, из-за которых пострадает ее экономика, ее безопасность будет скомпрометирована, а глобальное влияние потерпит крах.

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Также сообщается, что на данный момент несколько магнатов сделали завуалированные заявления, поставив под сомнение стратегию Москвы, но многие еще слишком боятся репрессий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе сказал, что у его соотечественницы Тины Канделаки, поддержавшей войну Путина в Украине, нет мозгов. Он рассказал, что его не удивила позиция грузинки.