Отбили атаку и захватили 16 БМП: морпехи рассказали об успешном бое с оккупантами на Донбассе. Фото

На Донецком направлении бойцы ВСУ отразили вражескую атаку. В результате сражения были захвачены 16 БПМ и 5 БТР-82А. В настоящее время часть этой техники уже отправилась в горячие точки, другая – находятся на ремонте.

Об этом сообщило Командование морской пехоты на официальной Facebook-странице 15 апреля. Отмечается, что еще несколько транспортных средств оккупантов было ликвидировано.

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты устроили "гостеприимную" встречу русским солдатом в Донецкой области. Сначала враг потерял часть техники при попытке перейти реку, находившуюся у них на пути, через брод. ВСУ заранее заминировали этот путь, что значительно усложнило переправу врагу.

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На следующей части пути оккупанты должны были перейти поле. На этой точке они попали под удар украинских военных. В результате чего было ликвидировано две БПМ-3 и один БТР-82А. После этого часть солдат Кремля добралась до населенного пункта, где десантно-штурмовая группа морпехов и начала зачистку.

"Во время "санитарно-эпидемиологических" мер были уничтожены или повреждены вражеский танк, три БПМ-3 и два БТР. Также противник решил, что мы лучше их сможем использовать их бронетехнику, поэтому оставил нам БМП-3 и два БТРа. А остатки "прорывателей" отошли в своем, уже таком известном направлении", – рассказывает один морпехов, участвовавший в операции.

Также он отметил, что шестеро оккупантов в результате слаженных действий ВСУ попали в плен и были переданы соответствующим структурам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Харьковом находится 25-километровая колонна побитой вражеской техники.