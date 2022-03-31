Що таке вантаж "250" в росісько-українскій війні і "Рудий ліс"?

Це новий термін, який збережеться в історії воєн і, взагалі, в історії. "Рудому лісу" варто присвоїти звання "Героя України", а командирам трьох полків, які завели російські віська у "Рудий ліс", для спорудження фортифікацій, почесне звання "Сусанін - 2". Після опромінення в "Рудому лісі", коли вони там будували фортецю, солдати почали втрачати свідомість. Почалась паніка серед солдатів і, відповідно, командири ухвалили рішення вивезти ці підрозділи у Білорусь. Але почався мор. У Білорусі перша партія тяжко опромінених складала якраз 250 солдатів. Як понінформували наші люди в Білорусі, це було 6 автобусів з тяжко опроміненими солдатами. Це 246 "світильників". Решту, ще кілка сот російських окупантів смертельна карма-доля настигне вже через кілька тижнів і місяців.

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Що сказати? Від Карми не втечеш!