Зверства российских фашистов в Буче снова напомнили Украине (и человечеству!) о необходимости консолидации усилий всех цивилизованных стран в их естественной борьбе за выживание в этом мире. Борьбе против изуверских режимов, угрожающих жизни миллионов людей (а если этот фашистский милитаризм своевременно не обезвредить, то и миллиардов).

И, конечно, мы снова заговорили — и заговорили оправданно — не просто об осторожности и бюрократизме "коллективного Запада", а о трусливой безответственности целого ряда международных организаций, включая и НАТО. Военные союзы нужны, но не такие бестолково огромные, ещё и требующие при этом консенсуса, что делает их фактически недееспособными,

Сегодня можно говорить не только о том, что мировая цивилизация борется с жестокой фашистской нечистью, а ещё и о том, что идёт борьба настоящего с прошлым — безответственным и трусливым, "агрессивно безразличным" и недальновидным, как недальновиден жалкий, хотя и огромный, страус, прячущий глупую голову в песок и подставляющий свой собственный зад опасности, от которой пострадает весь, включая свою дурную "спрятанную" башку.

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Идёт борьба настоящего с прошлым во имя Будущего, которое обязано победить.