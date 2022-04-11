Освобожденная ВСУ Ольховка в Харьковской области почти полностью уничтожена оккупантами, – прокуратура

Освобожденное от оккупантов село Ольховка практически полностью уничтожено. Большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены.

Об этом сообщили в Facebook в Харьковской областной прокуратуре. Соответствующие факты установлены 10 апреля группой процессуальных руководителей, которые совместно со следователями СБУ выезжали в Ольховку, которая еще недавно была оккупирована военными РФ.

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Отмечается, что, кроме разрушений, в населенном пункте также обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

Напомним: 25 марта одно из подразделений ВСУ в Харьковской области в процессе наступательной операции освободило населенный пункт Ольховка. В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, а также взяты в плен 27 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области украинские воины обнаружили массовое захоронение российских оккупантов. Рашисты решили не забирать своих убитых солдат – и закопали их возле села Ольховка Харьковской области.