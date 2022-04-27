В истории чётко акценты расставили

Те, кто на танках в Бучу входил:

Каин денацифицировал Авеля

И от фашистов освободил.

Чистолюбивые, как еноты

Всю ночь полоская руки в крови,

Денацифировать гугенотов

Католики дружной толпою шли.

Цезарь не стал бы свободным без Брута,

Христос – без криков "Распни его!",

Индейцев Кастер свободил круто –

От малых детей до беременной скво.

От ЛГБТ защищая планету,

Содом и Гоморру бомбил Господь,

Денацифицировал тех и этих,

Видео дня

Жёг без пощады людскую плоть.

Римляне были военной нацией,

Полмира их легионы прошли…

Варвары! Демилитаризация!

И даже гуси Рим не спасли.

Свободны евреи в гетто Гомеля,

Освобожден Чингиз-ханом Киев,

Мёртвых детей в подвалах Гостомеля

Освободил бурятский мессия.

На шарике, поделённом экватором,

Есть ли какой-то язык такой,

Что не был вырван денацификатором –

Дружеской, братской, родной рукой?

"Зет", последняя буква латиницы,

Родня славянской буковке "Я", –

Как вдруг сумела ты оскотиниться,

Змеёй в чужие вползя края?!!

Тебя, я думаю, не спросили,

Рисуя на танках русской рукой.

Теперь ты – символ и герб России,

Течёшь, извиваясь кровавой рекой.

Но встанут на бой небесные силы,

Слышен трубы архангельской вой:

- Господи, освободи же Россию

Как ты умеешь, тебе – не впервой!

Освободи до седьмого колена

Под шофара ревущий зов

Всех, не достойных жизни и плена,

Ангелы, поступайте в "Азов"!

Боже, спаси от России планету,

Дай ей как следует по рогам,

И крикни сверху на всю планету:

- Слава героям! Смерть ворогам!