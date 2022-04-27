Освободите от освободителей
В истории чётко акценты расставили
Те, кто на танках в Бучу входил:
Каин денацифицировал Авеля
И от фашистов освободил.
Чистолюбивые, как еноты
Всю ночь полоская руки в крови,
Денацифировать гугенотов
Католики дружной толпою шли.
Цезарь не стал бы свободным без Брута,
Христос – без криков "Распни его!",
Индейцев Кастер свободил круто –
От малых детей до беременной скво.
От ЛГБТ защищая планету,
Содом и Гоморру бомбил Господь,
Денацифицировал тех и этих,
Жёг без пощады людскую плоть.
Римляне были военной нацией,
Полмира их легионы прошли…
Варвары! Демилитаризация!
И даже гуси Рим не спасли.
Свободны евреи в гетто Гомеля,
Освобожден Чингиз-ханом Киев,
Мёртвых детей в подвалах Гостомеля
Освободил бурятский мессия.
На шарике, поделённом экватором,
Есть ли какой-то язык такой,
Что не был вырван денацификатором –
Дружеской, братской, родной рукой?
"Зет", последняя буква латиницы,
Родня славянской буковке "Я", –
Как вдруг сумела ты оскотиниться,
Змеёй в чужие вползя края?!!
Тебя, я думаю, не спросили,
Рисуя на танках русской рукой.
Теперь ты – символ и герб России,
Течёшь, извиваясь кровавой рекой.
Но встанут на бой небесные силы,
Слышен трубы архангельской вой:
- Господи, освободи же Россию
Как ты умеешь, тебе – не впервой!
Освободи до седьмого колена
Под шофара ревущий зов
Всех, не достойных жизни и плена,
Ангелы, поступайте в "Азов"!
Боже, спаси от России планету,
Дай ей как следует по рогам,
И крикни сверху на всю планету:
- Слава героям! Смерть ворогам!
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