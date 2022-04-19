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Остались щепки и выжженная земля: украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов оккупантов. Видео

София Закревская
Война в Украине 2022
1 минута
12,5 т.
Остались щепки и выжженная земля: украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины уничтожили большой склад боеприпасов российских оккупантов. Захватчики прятали снаряды, которыми планировали убивать мирных жителей и уничтожать украинские города и села, в лесу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский общественный и политический деятель Александр Аронец. Удачную работу 10 отдельной горно-штурмовой бригады он показал на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уничтожен вражеский склад боеприпасов.
Видео дня

"Арта родной коломыйской 10 горно-штурмовой бригады уничтожила склад боеприпасов оккупантов! Спасибо, ребята! Слава ВСУ!", – написал Аронец.

После удара украинской артиллерии от склада армии РФ остались одни лишь щепки. На выжженной земле кое-где можно было увидеть уцелевшие снаряды, остальные сильно обгорели или сдетонировали.

На месте склада теперь только выжженная земля.
ВСУ уничтожили много снарядов российских оккупантов.
Уцелели единицы снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому складу. В результате успешной атаки был уничтожен боекомплект российских оккупантов.

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