Остались щепки и выжженная земля: украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины уничтожили большой склад боеприпасов российских оккупантов. Захватчики прятали снаряды, которыми планировали убивать мирных жителей и уничтожать украинские города и села, в лесу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский общественный и политический деятель Александр Аронец. Удачную работу 10 отдельной горно-штурмовой бригады он показал на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Арта родной коломыйской 10 горно-штурмовой бригады уничтожила склад боеприпасов оккупантов! Спасибо, ребята! Слава ВСУ!", – написал Аронец.

После удара украинской артиллерии от склада армии РФ остались одни лишь щепки. На выжженной земле кое-где можно было увидеть уцелевшие снаряды, остальные сильно обгорели или сдетонировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому складу. В результате успешной атаки был уничтожен боекомплект российских оккупантов.