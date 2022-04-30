'Орлан' свое отлетал: на Запорожье морпехи сбили беспилотник врага. Видео

Украинские морские пехотинцы в Запорожском направлении сбили российский БПЛА "Орлан-10". Когда же российские оккупанты выслали на поиски подбитой "птички" свою группу, украинцы вступили с ними в бой.

Двое захватчиков были ранены. Об этом сообщили в Командовании объединенных сил Вооруженных Сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Воины одного из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ во время боевого дежурства в одном из направлений в Запорожской области заметили вражеский беспилотник "Орлан-10".

"Новейший российский беспилотник "Орлан-10" корректировал огонь артиллерии. С его помощью враг вел разведку, чтобы обстреливать не только позиции украинских воинов, но и мирные села", - сообщил командир подразделения.

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Он рассказал, что вражеский БПЛА двигался на низкой высоте, поэтому морпехи смогли подбить его из стрелкового оружия.

За подбитым "Орланом" россияне послали троих оккупантов.

"Россияне, под прикрытием бронетранспортера, отправили на место падения группу для эвакуации. Морпехи, наблюдая это, также выдвинулись в район приземления БПЛА. Обошли с флангов и дали бой. В результате, два оккупанта ранены", - рассказали в Командовании ОС ВСУ.

В конце концов оккупантам удалось скрыться. Однако перед побегом рашисты успели выдрать из "Орлана" камеру и систему управления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ взорвали мост с российскими вагонами в Донбассе. Это позволило прервать железнодорожное сообщение с населенным пунктом Лиман в Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои. Железную дорогу оккупанты активно использовали для обеспечения своих войск.