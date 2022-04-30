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"Орлан" свое отлетал: на Запорожье морпехи сбили беспилотник врага. Видео

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
2 минуты
11,5 т.
'Орлан' свое отлетал: на Запорожье морпехи сбили беспилотник врага. Видео

Украинские морские пехотинцы в Запорожском направлении сбили российский БПЛА "Орлан-10". Когда же российские оккупанты выслали на поиски подбитой "птички" свою группу, украинцы вступили с ними в бой.

Двое захватчиков были ранены. Об этом сообщили в Командовании объединенных сил Вооруженных Сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Воины одного из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ во время боевого дежурства в одном из направлений в Запорожской области заметили вражеский беспилотник "Орлан-10".

"Новейший российский беспилотник "Орлан-10" корректировал огонь артиллерии. С его помощью враг вел разведку, чтобы обстреливать не только позиции украинских воинов, но и мирные села", - сообщил командир подразделения.

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Он рассказал, что вражеский БПЛА двигался на низкой высоте, поэтому морпехи смогли подбить его из стрелкового оружия.

Сбитый БПЛА "Орлан-10"

За подбитым "Орланом" россияне послали троих оккупантов.

"Россияне, под прикрытием бронетранспортера, отправили на место падения группу для эвакуации. Морпехи, наблюдая это, также выдвинулись в район приземления БПЛА. Обошли с флангов и дали бой. В результате, два оккупанта ранены", - рассказали в Командовании ОС ВСУ.

Морпехи вступили в бой с оккупантами

В конце концов оккупантам удалось скрыться. Однако перед побегом рашисты успели выдрать из "Орлана" камеру и систему управления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ взорвали мост с российскими вагонами в Донбассе. Это позволило прервать железнодорожное сообщение с населенным пунктом Лиман в Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои. Железную дорогу оккупанты активно использовали для обеспечения своих войск.