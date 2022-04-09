Терміново!! Люди, в десантури орки збили дрони, без них, як без очей. Дуже потрібно відправити в розвідку два квадрокоптери, бо на Донбасі ідуть важки бої, окупанти всі сили кинули, щоб прорвати оборону. Коптери роблять величезну справу, показуєть куди треба бити по рашистах. В мене є десь 20 тис, треба 16 тис злотих, це 3600 евро, 115 тис грн. Купуємо на польскому амазоні, в Україні немає. Дуже прошу допомогти!!

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