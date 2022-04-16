"Плач Ярославны" миролюбивой части русской интеллигенции

Вот уже некоторое время приходится наблюдать, как представители российской интеллигенции, наряду с прочими заядлыми фолловерами из "великодержавия", доблестно преодолевая запреты своего сумасшедшего вождя, выплескивают разнообразные актуальные переживания в мировых социальных сетях. На фоне значительного числа откровенных путиноидов, которые осмеливаются прославлять русского фюрера неприемлемым для него интерактивным способом, выделяются оригиналы, которые действительно искренне порицают антиукраинскую агрессию РФ. Осуждают жестокость своих одноплеменников, но, как правило, - стеснительно, подчеркнуто с субъективных позиций, пассивно и бессильно. Боясь обобщений и открытого признания глубокой болезни всего российского общества. Впрочем, рядом с хныкающими пацифистами, яростно скрежещут зубами и беснуются от неудержимой ненависти к Украине и многочисленные кровожадные "лидеры мнений".

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И вот, что характерно. Конечно, абсолютно очевидно, что Россия – это авторитарное полицейское государство, в котором инакомыслие и свобода слова – явления редкие и противные для власти. Здесь не только не существует демократии, но и присутствует своеобразный извращенный, демагогический "паноптикум" - без честного избирательного процесса, верховенства закона и примата прав человека. Более того, даже самые скромные либеральные и антивоенные высказывания реально опасны для истинных, сколько-нибудь отважных российских демократов. Им, конечно, можно сдержанно посочувствовать, потому что очень тяжело противоречить безжалостному и лукавому деспотизму в условиях тотальной инертности оболваненных масс.

Но в тоже время и понять этих людей крайне сложно.

Господа, как же можно противодействовать авторитарной власти по сути всегда безмолвствуя в публичной плоскости, пассивно соглашаясь с её беспределом. Не найдя, да и по сути – и не ища действенных способов отрезвления национального сознания? И неизменно продолжая существовать за счет подачек, которые в незначительной доле от нефтегазовых барышей развращенные правители бросают на прокорм отечественных писателей, артистов, ученых, педагогов, трендовых персон и т.д., рассчитывая на их псевдопатриотическую преданность? Да и подыгрывали многие из вас тирании изрядно. Часто лукавили вместе с ней: непрозорливо искренне заблуждаясь, ущербно не понимая реалий или периодически осознанно идя на сделку с совестью.

Неужели для того, чтобы столь радикально задуматься о сущности путинского режима и извечно незавидной судьбе демократии в России, нужно, чтобы эта страна начала немотивированную изуверскую расправу с невинными детьми, женщинами, стариками на территориях иных государств? А в "мирное" время можно спокойно почивать на ощущениях индивидуальной чистоты помыслов и собственной исключительности в ментальном болоте имперского невежества? А бывает ли для России это самое "мирное" время? Ведь она всегда ищет ложный предлог для какой-либо войны и только в кровавых конфликтах находит самоутверждение, мнимое величие, национальную идею. И разве ваша сомнительная "сверхдержава" не является фундаментальным апологетом доктрины войны "всех против всех", идейным вдохновителем и деятельным провокатором едва ли не всех процессов мировой политической дестабилизации? Разве она - не оплот насилия и неиссякаемые источник вируса вражды в масштабах всей человеческой цивилизации? Вам нужны реки крови, чтобы возмутиться, начать болезненно рефлексировать, изредка – организовывать весьма жидкие акции протестов? Ностальгически покидать насиженные "теплые места" в безумной отчизне, и лить крокодиловы слезы на "бесчувственном" Западе о своей трагической участи и судьбе неприкаянной "великой" России?

Не все бараны агрессивны, но топчет посевы и срывается в пропасть всё стадо, ведомое бешенным вожаком

Итак, вы ждете сочувствия и прощения? Да, вы жаждете такой реакции, некоего удовлетворения даже на почве безумств, чинимых вашей страной. Вы хотите, чтобы цивилизованный мир и особенно - жертвы российского цинизма и преступлений путинизма вас поняли, пожалели, прониклись вашей безвыходной ситуацией и таким изворотливым, избирательным самопожертвованием. Не хотите, чтобы Вас обижали, смешивали с общей массой одержимого великодержавного быдла и отождествляли с ним…

Но так – не получится. Так просто не может быть. Хотя бы потому, что миссия интеллигенции – взращивать, развивать и распространять хорошее, доброе, прогрессивное в социальном сознании и общественной практике. Почему вы это не сделали в своей стране? Почему вы не выполнили это историческое предназначения? Почему вы также упивались ложной идей великодержавной избранности, миссионерской самобытности "России-матушки"? На этом выстраивали свое индивидуальное самосознание, творчество, имидж. Всегда силились лукаво наковырять в прошлом отчаянно скудные (соразмерно масштабам территории Мордора и его катастрофичной биографии) достижения русской культуры. Вам, вероятнее всего, как и всей недоимперии не нужны были "банальные" общечеловеческие ценности для обустройства индивидуального мироощущения (или нужны были – лишь для резонансного контраста). Ибо в их среде, уж извините, традиционно серый "русский человек" теряется и не может явить миру свой противоречивый "духовный надрыв". Где-то Вам было страшно, где-то выгодно, а где-то даже и приятно выступать одухотворенными мыслителями, которые подпитываются сумасбродной эклектикой пресловутой русской души - всеядной, бездонной и жестокой. Так получилось, что вы не сеяли добро и справедливость А вольно или не вольно способствовали тому, чтобы российский деспотизм превратился в плотоядного монстра. Который вылез из своей затхлой норы и намеревается ложью, силой уничтожить или хотя бы извратить как можно больше истинных достижений человеческой цивилизации.

А ведь в русской классической философии всегда было так много всеединства, жертвенности и воззваний к нравственной чистоте… Впрочем, духовная мысль в вечно дремучей Московии традиционно бессильна перед токсичной социальной реальностью и мало влияет на неё.

Так что, господа возвышенные интеллектуалы, как ни прискорбно, вы тоже - орки. Вы - не в авангарде стада дикарей. Но, стыдливо потупив взор, периодически отходя в сторону и вновь возвращаясь, плететесь за толпой слетевших с катушек соотечественников. Следуя общему маршруту разрушительного движения. А должны были быть - в авангарде. Призваны были - корректировать направление и характер российского стадного галопа… Преобразовать его в осмысленное благотворное созидание. Почему вы этого не сделали и что теперь предпринять? Думайте сами. Это – ваша забота и ответственность. Эту ответственность вы можете не осознавать и не принимать на свой счет, но она вас неизбежно достанет, независимо от вашей воли. Такова природа исторической справедливости.

И ещё. Я сознательно избегаю в своих рассуждения все этих оговорок, сродни: "но не все же", "есть разные люди" и т.п. Да, в России имеет место некоторая прослойка "прогрессивной общественности", и многие её представители проявляют себя достаточно яркими борцами с тиранией и рашизмом. Но их усилия в общесоциальном контексте весьма локальны и в итоге - бесплодны…

Вместе с тем, убитые, замученные и изнасилованные взрослые и совсем юные граждане Украины, разрушенные города и искореженные судьбы мирных людей немым укором исключают любые сантименты в оценках, рафинированные оговорки и нелепые оправдания. Всё, что должно было, но не предотвратило ужас рашизма, не спасло невинные жизни, является если ни орудием, то способствующим средством совершения преступлений современного российского фашизма.

Ответственность – это не столько про закон, сколько - про совесть

Принято считать, что вопрос ответственности за злодеяние имеет исключительно правовой характер. Вероятно, данный подход продиктован тем обстоятельством, что современные законодательства цивилизованных стран подробно регламентируют все аспекты проблематики юридической ответственности. Такова "прозрачная" норма любого истинно демократического государства и сфера для лицемерных манипуляций разного рода авторитарных режимов и псевдодемократий. Да и вездесущим юристам удобно именно так преподносить обществу сущность феномена ответственности.

Однако подобная позиция – не совсем достоверная в условиях развитого общественного сознания. И именно в этом несоответствии, как ни странно, содержится дополнительная и, собственно, наиболее значительная часть потенциала социального института ответственности. Юридическая ответственность сугубо персонифицирована, может быть исчерпаема во времени, пространстве, методами государственного реагирования, репрессивного воздействия. Законы лишь формализуют это явление, переводят его в плоскость регулирования общественных отношений, связанных с совершением правонарушения и государственной реакции на этот факт.

А глубинная социальная ответственность (назовем её так), по сути, также неисчерпаема, как само время, история. И может иметь буквально планетарные масштабы. Она часто не приемлет государственных границ и точечной избирательности по конкретному кругу формально виновных субъектов. Ибо исконная ответственность, в чистом виде, подпитывается цивилизационной культурой, ценностями и памятью мирового социума.

Любое преступление находит свои корни в социальной среде. Общество, допускающее изъяны социализации злоумышленников, всегда является идейным соучастником и в тоже время – жертвой посягательства. Что уж и говорить о масштабных военных злодеяниях, восторженно поддерживаемых неадекватным населением. Такие зверства взращиваются в массовой ментальности страны-агрессора, поощряются актуальной национальной культурой и неотвратимо предполагают справедливую коллективную ответственность. Садизм россиян в Украине – это не казус или эксцесс исполнителей, а вполне себе – выражение истинной ненависти значительной части "братского народа" к украинцам, шовинистической этики превосходства, повелевания и безнаказанности.

Что же такое глобальная ответственность, лишь незначительной частью которой является возмездная правовая реакция государства на неблаговидный поступок? Это – устойчивое осознание в пределах коллективной ментальности несоответствия между общечеловеческими ценностями (частично воплощенными в законе) и поступками, попирающими такие ценности. А также справедливо негативное отношение окружающих к деянию и личности нарушителя. И, конечно, вина такого асоциального субъекта – в виде его психического отношения к содеянному и его последствиям, сопряженного с соответствующими душевными терзаниями. И кроме того - те моральные и физические ущемления (лишения), которые он претерпевает в связи внешним коллективным осуждением и фактическим применением наказания, воспитательным воздействием. То есть, явление ответственности всегда выступает, прежде всего, элементом культуры, сознания, совести и справедливости. И лишь во вторую очередь – фактором права. Поэтому даже ключевая категория юридической ответственности – "вина" - имеет изначально нравственно-психологическую природу рефлексии социализированного человека – члена общества.

Незабываемая мерзость

Для того, чтобы убедиться в существовании широкой социальной ответственности за резонансные злодеяния, рекомендую провести очень простой эксперимент. В частности, вспомните, пожалуйста, печально известного маньяка-убийцу Чикатило и проследите за собственной реакцией на упоминание этого имени. Нелюдя давно нет в живых, а своеобразную вечную косвенную ответственность за его зверства, этакую печать презрения будут нести всего его потомки и родственники. Даже просто формальная память об этом человеке всегда будет проклята. Всё это не имеет отношения к формальному закону. Это – правда жизни, та исконная справедливость, которая выходит за пределы правовой ответственности и поражает, соразмерно тяжести совершенных злодеяний, даже юридически невиновных лиц, тесно связанных с душегубом. Такая связь всегда будет омрачать их существование через призму и внутреннего самоощущения и внешней реакции. Может такое положение вещей и не совсем оправдано с точки зрения юридических канонов, но вполне справедливо в контексте назидания и почтения к трагическим судьбам жертв противоправного насилия.

Или приведем более сложный, масштабный пример. Германия. Какая ассоциация в сознании большинства людей возникает при произнесении названия этого государства? Кровавая война, аннексия чужих территорий, фашизм, Гитлер, нацизм, массовые убийства и неоправданная жестокость, итоговый крах… Да, несомненно, немцы очень цивилизованная нация – пожалуй, одна из наиболее высокоразвитых в мире. Своим искренним покаянием и вкладом в общечеловеческий прогресс они уже давно нивелировали свою вину за былое. Нивелировали, но не искоренили… И вряд ли это окончательно возможно. Ибо социальная ответственность не является локально юридической, одномоментной, индивидуализированной и окончательно исчерпаемой. Хотя немецкому народу, в целом, удалось утолить свою национальную вину и преодолеть униженность ментальным очищением и интенсивным развитием, найдя в этом свой внутренний ментальный стержень. Кстати говоря, эти же ресурсы для качественного перерождения немцам не суждено было найти после поражения в Первой мировой войне.

А теперь о проклятой путинской России. За пределами Мордора - либерально-демократическая информационная эпоха, доминанта прав, свобод и жизни человека, наивысший за всю историю человечества уровень международной солидарности и сотрудничества, относительно высокая степень благосостояния экономически развитых стран… И тут же – вероломное рашистское нападение на Украину, безжалостные бомбардировки, убийства, истязания, изнасилования, беспримерная ненависть, катастрофические разрушения, цинично лживая пропаганда, масштабные извращения и мародерство… Эти оглушительные преступления кардинально резонируют со сравнительно благополучными современными реалиями существования человечества и глобальной ментальностью 21 века - просто с нестерпимой болезненностью.

Будут ли эти злодеяния когда-либо забыты или прощены, если неизменно мучительны для человечества воспоминания об ужасах фашизма середины прошлого века? Когда, в отличие от современности, мир и жизнь человека не являлись приоритетными ценностями и уступали по своему значению повсеместной жажде завоевания территорий.

Нет, конечно. Именно в формате глобальной социальной ответственности, все граждане России (и даже просто – русские люди), в той или иной степени, будут впредь повсюду обоснованно порицаемы и справедливо, в определенной мере, принижаемы всегда. Тем более, что россияне, в отличие от тех же немцев, никогда не были и, вероятно, - в своей основной массе не будут сознательны, честны, демократичны, самокритичны, цивилизованы и трудолюбивы. Эти качества издревле не были характерны для наших кровожадных соседей и ныне не свойственны им. Их длительная постсоветская тоталитарно-милитаристская псевдодемократия с укладом олигархической клептократии, сопровождаемой лицемерным пропагандистским прессингом, не оставляют россиянам шансов на скорую возможность прозрения и покаяния. А вот убитые и изнасилованные женщины, дети, беспричинно уничтожаемые жилые дома и вокзалы, украденные российскими мародерами стиральные машины, ноутбуки и нижнее белье – еще долго будут символизировать "доблесть" русского духа. Поражая его в правах и претензиях на уважение повсеместно. При этом традиционно "мощные" в прошлом стратегические ресурсы формирования симпатии ко всему русскому - балет, черная икра, водка, балалайка и матрешка – в значительной мере станут печальными символами российских лицемерия, жестокости и невежества.

Слава Украине! Героям Слава!