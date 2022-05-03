Орбан сообщил, что Россия хочет закончить войну против Украину до 9 мая, – Папа Римский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил Папе Римскому Франциску, что Россия планирует завершить полномасштабную войну против Украины. Согласно плану оккупантов, это якобы должно произойти в сакральную для них дату, 9 мая.

В интервью итальянской газете Corriere Della Sera Папа Римский Франциск заявил, что Орбан лично сообщил ему об этом во время их встречи. Понтифик подчеркнул, что война – это ужас, о котором нельзя молчать.

"Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины черноморский порт..." – рассказал Папа.

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Он отметил, что все равно настроен пессимистично, однако нужно приложить максимум усилий, чтобы остановить войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск хотел встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным из-за полномасштабной войны, которую тот развязал против Украины. Однако ответа из Кремля не последовало.