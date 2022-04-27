ООН: жертвами РФ в Украине с начала войны стали более 5,8 тысяч мирных граждан

За два месяца войны, которую Россия начала против украинского государства, по состоянию на 25 апреля, погибло 2729 мирных жителей страны. Еще 3111 украинцев получили ранения.

Такими являются данные Организации Объединенных Наций. По информации, которую собрала ООН, среди погибших – 201 ребенок. Еще 299 детей получили ранения.

Основными причинами того, что жертвами российского вторжения становятся мирные люди является применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, обстрелы со стороны российских оккупантов, а также авиаудары РФ по украинским городам.

При этом в организации отметили, что реальное количество жертв вторжения России в Украину может быть намного выше. Подсчет утруднен из-за боевых действий в некоторых регионах.

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Среди погибших – 879 мужчин, 595 женщин, 61 девочка и 73 мальчика, а также 67 детей и 1054 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Среди раненых – 358 мужчин, 289 женщин, 65 девочек и 72 мальчика, а также 162 ребенка и 2165 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты во время оккупации Киевской области, по официальным данным, более 400 раз изнасиловали мирных жителей. Такие же преступления вражеская армия совершает в других временно захваченных регионах, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.