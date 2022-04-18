ООН возобновила работу офиса в Киеве: возможна встреча с представителями РФ по гуманитарным вопросам

В ООН заявили о возобновлении работы своего офиса в столице Украины в Киеве. В организации также инициируют проведение встречи представителей Украины и РФ, чтобы обсудить гуманитарные вопросы.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на брифинге в понедельник, 18 апреля. Встреча может пройти как в виртуальном, так и личном формате.

"Мы предложили обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители РФ и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров , гуманитарных приоритетов", – сказал Гриффитс.

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Заместитель генсекретаря ООН также сообщил, что на этой неделе отправится в Турцию, где намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Украине.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, говорившим вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", – добавил Гриффитс не раскрывая подробностей относительно этих "идей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию не переизбрали в ряд органов в системе ООН. Нежелание других членов видеть среди коллег представителей Кремля связано с кровавой войной РФ против Украины.