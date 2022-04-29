ООН готовит процедуру по выплате помощи пострадавшим от российского вторжения украинцам наличкой: Гутерреш раскрыл детали

Организация объединенных наций планирует выплатить наличными финансовую помощь значительному количеству украинцев – 2 млн пострадавшим от российского вторжения. Процедура будет проводиться в необычных для организации условиях.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс- конференции в Киеве. Он сообщил, что выплаты пострадавшим от российских фашистов украинцам агентства ООН будут производиться в координации с правительством Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты – к концу мая 1,3 млн, к августу – 2 млн человек, но это будет в координации с украинским правительством", – заявил Гутерреш.

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Несмотря на то, что наличные выплаты пострадавшим являются стандартным инструментом ООН, в Украине эта процедура имеет особенность, отметил Гутерреш. Дело в том, что обычно Организация объединенных наций раздает деньги там, где правительство не в состоянии выполнить эту деятельность. А в Украине работает и Кабмин, и система власти.

"Это нетипичная для ООН гуманитарная операция, поскольку в Украине есть функционирующее правительство и система власти. Поэтому наша задача – не заменить, а поддержать правительство", - пояснил генсек ООН.

Гутерреш также отметил, что кроме наличных выплат украинцам будут оказывать и другую поддержку.

"По состоянию на сегодняшний день уже обеспечено оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, и мы готовы и намерены охватить до конца августа 8,7 млн человек", - заявил он.

Генеральный секретарь ООН также назвал худший сценарий, в условиях которогов гуманитарной помощи до конца года могут нуждаться 25 млн человек, и подчеркнул, что организация готова и к такому.

"Надеюсь, этот сценарий останется на бумаге, но мы готовы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обстреляла Киев ракетами во время визита генсека ООН.

Гутерреш заявил, что "шокирован" ракетным ударом по Киеву, пока он проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.