Онуфрий призвал провести шествие до 'Азовстали' и забрать мирных жителей и раненых военных: Верещук готова пойти с ним

Предстоятель Украинской Православной Церкви Онуфрий предложил организовать молитвенное шествие в Мариуполь, чтобы обеспечить эвакуацию гражданских и раненых из бункеров "Азовстали". Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что готова идти вместе с ними.

Руководство УПЦ МП готово организовать шествие из города Орехов в Запорожской области на завод "Азовсталь", где люди прячутся в последних уцелевших бункерах. Об этом сообщил митрополит Онуфрий в своем заявлении, размещенном на сайте УПЦ.

"С целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и унести тела погибших", – отметил предстоятель УПЦ.

Он призвал "всех, от кого это зависит", обеспечить режим прекращения огня с 22 по 24 апреля и предоставить гуманитарный коридор для прохождения молитвенного шествия.

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Ирина Верещук заявила, что поддерживает подобную инициативу. Она и сама обращалась с подобной просьбой к Папе Римскому. Об этом министерша сказала в комментарии РБК-Украина.

"Если россияне действительно откроют гуманитарный коридор, чтобы мы могли спасти наших женщин, детей и раненых, то мы готовы идти туда вместе с духовенством. Уверена, что к этому присоединятся многие политики, вы уже видели заявление господина Арахамии", - сказала она.

Однако Россия этого не делает, продолжая срывать эвакуацию из заблокированного Мариуполя, добавила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обстреляли место сбора людей в Мариуполе и сорвали эвакуацию.