'Они воевали не за это!' В России активисты движения 'Весна' нарвались на обыски из-за антивоенных плакатов

В субботу, 7 мая и в ночь на воскресенье, 8 мая, в Петербурге полиция провела обыски у активистов движения "Весна" и "Ребра Евы", которые собирались провести всероссийскую акцию протеста против войны с Украиной и изготовили для этого соответствующие плакаты. Несколько человек задержаны.

Как сообщил Telegram-канал "ОВД-Инфо", полицейские ночью пришли в квартиру, где находились около 20 человек, в том числе активистка движения "Весна" Полина Барабаш (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

По данным Telegram-канала SOTA, в квартире проходила частная вечеринка, полицейские "уложили мордой на пол" около 20 ее участников.

Саму Барабаш после этого отвезли в УМВД в Петроградском районе на допрос по делу о "лжеминировании" филиала РАНХиГС (часть 2 статьи 207 УК РФ). Никого больше из находившихся в квартире не задержали, но у них изъяли всю технику, сообщила правозащитникам знакомая Барабаш.

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По этой же статье вечером 7 мая прошли обыски и допросы у куратора мероприятия феминистской инициативы "Ребра Евы" Юлии Карпухиной и активистки Дарьи Щукиной.

Кроме того, российские полицейские провели обыски также у нескольких активистов движения "Весна" в Петербурге. Двух координаторов – Валентина Хорошенина и Евгения Затеева – отвезли в Москву на допрос в Главное следственное управление СК по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

В движении "Весна" связывают обыски со своей кампанией против войны с Украиной. 9 мая движение намерено провести всероссийскую акцию протеста "Они воевали не за это". Для тех, кто хочет принять участие в акции, активисты изготовили плакаты под лозунгом: "Мне стыдно за вас, внуки". На них изображены военные советской армии, сражавшиеся с гитлеровской Германией 80 лет назад. "Мы воевали за мир. вы выбрали войну", – говорится в подписи к изображениям на плакатах.

Проект "Ребра Евы" после начала российского вторжения в Украину активно пишет о тех, кто подвергается преследованию со стороны российских властей из-за распространения правдивой информации о российской армии.