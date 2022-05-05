Они специально били по мирным людям: жители разбомбленного села Мощун рассказали о жизни под обстрелами. Видео

Российские оккупанты во время боев на Киевщине целенаправленно били по мирным жителям. Об этом рассказали жители села Мощун под Киевом, которое уничтожили захватчики.

Видео публикует "Форпост Киев" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Одна из женщин сказала, что скрывалась сначала в погребе, а затем в бомбоубежище.

Она сидела в укрытии под постоянными обстрелами вместе с маленьким ребенком, который начал закрываться, потому что снаряды летали и разрывались прямо у людей над головами.

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Местные не успевали выехать из села, чтобы спастись, потому что захватчики ни на минуту не прекращали вести огонь. Поэтому жители села неделями сидели в подвалах.

"Во время оккупации я две недели здесь в погребе провел. Наши отсюда, те оттуда стреляли. Слышим свист – мы сразу в погребе ложимся. Нас чуть не засыпало", – рассказал мужчина.

На территории общины военные РФ расстреляли многих людей, они врывались в подвалы и открывали по ним огонь.

"Село вообще мертвое", – добавила местная жительница.

Напомним: во время боев за село Мощун под Киевом силы украинцев и российских оккупантов были совсем неравны. Захватчиков только под населенным пунктом было около 500, а дальше – несколько тысяч.

Как прошла успешная для ВСУ битва, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Мощун серьезно пострадало во время обстрелов со стороны российских оккупантов. В населенном пункте почти не осталось целых построек. В сети показали, как он выглядит после российского вторжения.