'Они служат не Богу, а дьяволу': священник УПЦ МП отрекся от своей церкви после вторжения РФ

Русская православная церковь (РПЦ) во главе с патриархом Кириллом полностью поддержала пропагандистскую риторику Кремля относительно войны в Украине. Это вызвало возмущение и непонимание у большого количества священников и прихожан Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП), в том числе и у отца Николая Плужника из Чугуева Харьковской области.

Он вместе с семьей был вынужден покинуть приход и перебраться в Черновцы на запад Украины. Поскольку с первого дня российского вторжения 24 февраля его родной Чугуев начали обстреливать войска РФ, сообщается в материале BBC.

"Замечательная женщина, которая готовила в нашей церкви, и ее сын, который был в инвалидной коляске, погибли, когда артиллерийский снаряд попал в их квартиру. Теперь я знаю еще нескольких наших прихожан, которые погибли", – говорит священник.

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Теперь отец Плужник подал заявление на вступление в Православную церковь Украины. Он подчеркнул, что многие собратья-священники УПЦ МП последовали его примеру, после того как услышали одобрение военных преступлений России со стороны патриарха Кирилла.

"Когда началась война, я ждал вестей от патриарха Кирилла, "отца" нашей церкви. Но сначала никакой реакции не было, а потом стало еще хуже. Он благословил российскую армию и благословил войну. Не только он, но и большинство священников РПЦ, в том числе и те, которые имеют украинские корни. Я был поражен", – отметил отец Николай.

Его возмутило, что глава РПЦ благословляет зверства армии РФ, говоря о праведной войне во имя христианства и "освобождения угнетенных верующих", при этом совершенно не осуждая убийства мирных граждан.

"Когда я слышу, как они говорят, что защищают нас и ведут какую-то "священную войну", я думаю, что они либо слепы, либо служат не Богу, а дьяволу. Мы жили мирно, пока они не пришли. Но они не только не защищали нас, но бомбили, пытали и убивали", – отметил священнослужитель.

В Украине в приходах УПЦ МП уже наметилась тенденция об отделении. Сергей Бортник, профессор Киевской богословской академии и советник УПЦ МП, заявляет, что приблизительно у половины приходов возникло такое желание. По его словам, связь УПЦ МП и РПЦ сейчас "под большим вопросом". Целью Кремля, поддержанного руководством РПЦ, было объединение Украины и России в единое "духовное пространство", однако способы, которыми этого добивались, имели противоположный эффект.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, патриарх Российской православной церкви Кирилл поддержал агрессию против Украины. Несмотря на большие потери российской армии, бессмысленность вторжения и насилия против мирных жителей, религиозный лидер выступил перед верующими с речью, где поддержал войну.

В Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих перед своим руководством вопрос о переходе в независимую от Москвы Православную церковь Украины, приближается к половине. Соответствующее решение может быть принято, когда их будет абсолютное большинство.