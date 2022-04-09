'Они просто бежали от войны': в больницах Днепропетровщины спасают 15 детей, раненных в результате удара по вокзалу в Краматорске

В больницах Днепропетровской области по состоянию на 15:35 9 апреля находится 15 детей с осколочными ранениями, полученными в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. Врачи борются за их жизнь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Отмечается, что несовершеннолетние в помещении вокзала ожидали эвакуации, когда рядом упала вражеская ракета.

"Они не держали в руках оружия. Они просто хотели выжить. Они просто убегали от войны", – обращает внимание глава областной администрации.

В результате ракетного удара, который Россия нанесла по вокзалу Краматорска, уже умерло более 50 человек. Из них четверо – несовершеннолетние. На снаряде, которым выстрелили по гражданским, было написано на русском "За детей".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что за обстрел вокзала в Краматорске РФ ответит на трибунале.