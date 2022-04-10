Окровавленные игрушки и детские коляски в Краматорске: Порошенко в эфире итальянского телеканала призвал мир привлечь Путина к ответственности

Петр Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24 рассказал о новом преступлении российских войск – обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Порошенко призвал мир привлечь к ответственности путина и его кровавую армию за уничтожение тысяч мирных граждан Украины.

"Каждый день россияне совершают новые преступления. Неделю назад это была Буча. Перед тем был Гостомель. Вчера это был Краматорск, где люди просто ожидали эвакуации с Донбасса. Тысячи людей находились там в ожидании своего поезда. Все они – гражданские лица", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Символом Краматорска, где сегодня подтверждена гибель 53 человек, включая 5 детей, символом преступления в Краматорске являются окровавленные игрушки и детские коляски. Невозможно на них смотреть нормальному человеку. Смотреть на эти фотографии из Краматорска. Действительно ли рассчитывал Путин, что эти преступления обойдутся без мощной ответственности? Всем цивилизованным миром мы должны продемонстрировать ответ на это безумному лицу", – говорит Порошенко.