Около 10 нардепов сбежали из Украины еще до полномасштабной войны: большинство из ОПЗЖ

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что еще до полномасштабного вторжения России в Украину из нашей страны сбежали около 10 народных депутатов. Большинство из них входят в фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК – Украина". По словам Стефанчука, также есть депутаты, которые находятся в официальных командировках за границей.

В частности, такие депутаты представляют нашу страну в различных парламентских ассамблеях, таких как НАТО и Совет Европы.

"А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. Преимущественно все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной Раду – имею ввиду "Оппозиционную платформу – За жизнь", - отметил глава ВРУ, добавив, что фамилии этих нардепов уже были опубликованы в СМИ.

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Стефанчук также добавил, что никакое наказание за такие действия для этих людей не предусмотрено законодательством.

"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А – первыми бежали из страны", - отметил он.

Сам глава украинского Парламента убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем созыве Рады.

По состоянию на 26 марта, выехавшим считались:

- Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);

- Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);

- Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);

- Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);

- Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля, улетела в Вену (Австрия);

- Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);

- Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);

- Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);

- Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);

- Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);

- Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);

- Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля, вылетел в Доху (ОАЭ);

- Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля, вылетел в Париж (Франция);

- Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);

- Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);

- Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);

- Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);

- Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);

- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину, пересек на автомобиле границу с Беларусью.

Стоит отметить, что ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что депутатов Верховной Рады, которые с начала военных действий в Украине выехали за границу и до сих пор не вернулись, хотят привлечь к ответственности.

Напомним, 16 апреля Руслан Стефанчук заявил, что Украину по неизвестным причинам покинули 16 народных депутатов. Большинство из них – - представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Госбюро расследований провело обыски у народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые незаконно пересекли или планировали пересечь госграницу Украины. По их результатам у Вадима Рабиновича, Виктора Черного и Олега Волошина было изъято оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предотвращению коррупции сформировало для Службы безопасности Украины реестр коллаборантов, которые могут быть предателями страны.

На сегодняшний день в списке уже 245 человек. Речь идет о лицах, которые сотрудничают с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины. В НАПК отмечают, что база данных постоянно пополняется благодаря помощи небезразличных украинцев.