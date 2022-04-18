Оккупанты завершают создание наступательной группировки на востоке и пытаются взять под контроль Мариуполь – Генштаб

На 54-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг завершает создание наступательной группировки в восточной операционной зоне, пытаясь взять под контроль город-герой Мариуполь. Также ВС РФ не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Вместе с тем украинские защитники оказывают мужественное сопротивление противнику, нанося ему значительные потери, информирует Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Только накануне на Донбассе воины отбили 12 атак оккупантов, ликвидировав 10 танков, 15 единиц бронированной и 5 автотехники, 5 артиллерийских систем. Группировка Воздушных сил поразила пять воздушных целей россиян – самолет, 3 вертолета и беспилотник.

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