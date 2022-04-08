'Оккупанты застрелили зятя, он сказал им только одно слово': ужасные свидетельства из Бучи. Фото

После того, как армия РФ была выбита из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и других населенных пунктов Киевщины, выжившие в этом аду пересказывают страшные истории. Владимир Абрамов рассказал, как его зятя убили просто так, без причины, перед смертью он успел лишь произнести: "Почему?"

Абрамов и его семья пережили худшее – потерю родного человека. В комментарии изданию BBC они рассказали, как все началось – россияне выбили ворота дома, где жила семья, и обстреляли его, затем бросили гранату, начался пожар.

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Оккупанты вытащили во двор дочь Владимира Ирину и зятя Олега. Владимир взял огнетушитель и начал гасить пламя, ожидая, что зять придет на помощь. Но дочь сказала ему, что зять уже не поможет – российские изверги поставили мужа на колени на тротуаре, приказали снять рубашку и выстрелили в голову в упор.

"Они ни о чем его не спрашивали и ничего не говорили, просто убили", – рассказала Ирина.

Женщина также сказала, что после убийства солдаты РФ прямо над трупом начали пить воду. Она побежала к ним и принялась кричать, чтобы они убили и ее. Один из них начал угрожать женщине пистолетом. Это продолжалось, пока Владимир не затащил женщину обратно во двор. Им дали три минуты, чтобы покинуть собственное жилье.

Поэтому семья была вынуждена оставить тело Олега на улице. Позже, когда стало немного безопаснее, Владимир пришел унести труп и закопать, но ему хватило сил только втащить зятя во двор. Позже украинские военные положили тело в фургон и увезли. Теперь Абрамов с дочерью надеются найти своего родственника.

"Перед смертью я ненадолго увидел его через открытые ворота. Он стоял на коленях и произнес свои последние слова. Он спросил их: почему", – сказал Владимир.

Украинские власти убрали с улиц оставленные оккупантами тела жителей Бучи, но не исключено, что во дворах и подвалах домов их найдут еще больше. Город почти полностью разрушен. Чиновники только начали фиксировать совершенные россиянами преступления. Масштабы реконструкции сложно представить.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, польский президент Анджей Дуда признал, что действия российских войск в Украине можно охарактеризовать как геноцид. Особенно после кадров из Бучи Киевской области, облетевших весь мир. Он отметил, что гибель мирных граждан больше всего свидетельствует о целях российского вторжения.

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