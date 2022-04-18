Оккупанты зашли в Кременную на Луганщине, начались уличные бои

Российские войска вошли в город Кременная в Луганской области. Там начались уличные бои, поэтому эвакуация уже невозможна.

Об этом в эфире "Белсат TV" рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. По его словам, сейчас в городе множество вражеской техники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На сегодняшний день самой горячей точкой (области. – Ред.), кроме Попасной, является населенный пункт Кременная. Там уже идут бои, туда уже зашла российская армия, большое количество техники. Мы очень просили людей эвакуироваться, планировали выезды лесными тропами, чтобы они не попали под обстрелы. Но за ночь все изменилось", – отметил Гайдай.

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По его словам, сейчас сложно сказать, сколько гражданских там осталось.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что в Лисичанске ранены шесть сотрудников областного управления патрульной полиции в результате обстрела орками админздания. Кроме того, два человека погибли и четверо ранены в результате обстрела города Золотое.

Напомним: 17 апреля российские оккупанты ударили по центру города Золотое в Луганской области. Они умышленно стреляли именно по жилым домам, поскольку ничего, кроме гражданской инфраструктуры, рядом нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ в течение дня и ночи 17 апреля не прекращали артиллерийские обстрелы населенных пунктов Луганской области. Они нанесли десятки ударов, разрушив жилые дома и спортивный комплекс.