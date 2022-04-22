Оккупанты зашли на территорию еще двух общин на Херсонщине: появились подробности

22 апреля оккупанты завели войска еще в две общины Херсонской области – Великолепетихскую и Горностаевскую. Руководители территориальных объединений просят мирных жителей сохранять спокойствие и иметь при себе документы.

Так на официальной странице в Facebook Великолепетиской общины появилось обращение к ее жителям. Отмечается, что российские военные могут устраивать обыски и проверять документы. Граждан просят не устраивать провокации и беречь себя.

Подобная ситуация сложилась и в Горностаевской общине. Поселковый председатель Дмитрий Ляхно предупредил людей о возможных проверках документов. При этом он сообщил о создании оккупантами "комендатуры", которая якобы преследует цель "поддержания правопорядка".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные готовятся к проведению псевдореферендума на территории Херсонской области. Для этого в Каховке приступили к печати буклетов, плакатов и бюллетеней.