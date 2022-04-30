Оккупанты заселяют чужих людей в дома мариупольцев – мэрия

Российские оккупанты в дома украинцев, выехавших с оккупированной территории, заселяют неизвестных людей. Такое разрешение выдает так называемый "поселковый совет", работающий под флагом так называемой "ДНР".

Подобные случаи зафиксированы в мариупольском поселке Старый Крым. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Местная жительница рассказала, что связи с родственниками нет, поэтому надеялась, что именно они заселились в ее жилье. Однако позже она узнала, что "разрешение" на поселение выдала оккупационная власть.

"Я не могу вообразить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе", – говорит женщина.

Видео дня

Стоит отметить, что случаи, когда рашисты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами оставили без крова, не единичны. Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жители могут их не отдать. В мэрии отмечают, что такие факты свидетельствуют о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие.

Ранее в сети появилось видео, которое показывает блокадный Мариуполь с высоты. На его кадрах видны разрушенные обгоревшие дома и дым над комбинатом "Азовсталь".

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что после того, как войска России в ночь на 28 апреля сбрасывали бомбы на военный полевой госпиталь, расположенный на "Азовстали" в заблокированном Мариуполе, количество раненых на заводе возросло до 600 человек. До этого там было около 170 раненых.