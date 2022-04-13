Оккупанты захватили в плен экипажи еще двух гражданских судов

Российские оккупанты захватили в заложники членов экипажей теплоходов Аzburg под флагом Доминики и Lady Augusta под флагом Ямайки. Это произошло на территории Мариупольского морского торгового порта.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook вечером 13 апреля. По ее словам, в плену находятся 12 украинцев а также граждане Сирии, количество которых пока неизвестно. Россияне вывезли их в оккупированный Донецк.

Сухогруз Аzburg еще 22 февраля прибыл в Мариуполь из Болгарии для загрузки металлопродукцией. Работы были остановлены после того, как войска РФ начали обстреливать порт. Один из минометных снарядов 3 апреля попал в навигационный мостик, на судне вылетело стекло и была повреждена навигационная аппаратура. На следующие сутки в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, из-за чего вспыхнул пожар и пострадал моторист.

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"На сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна Lady Augusta. Травмированный моторист был доставлен пограничниками в госпиталь и ему оказана медицинская помощь", – рассказала Денисова.

А уже 10 апреля членов экипажей захватили в плен оккупанты. Этими действиями россияне нарушили статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года, а также право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – добавила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне также стало известно, что российские оккупанты захватили в плен моряков с гражданского сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. Среди них было 18 украинцев, которых вывезли в оккупированный Донецк.