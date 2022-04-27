Оккупанты захватили несколько населенных пунктов на Харьковщине и Донбассе – Генштаб

Российские войска продолжают вести наступательные бои на востоке Украины. В результате врагу удалось взять под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

Также войска РФ не оставляют попытки продвинутся к другим украинским городам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 27 апреля.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового

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В Генштабе ВСУ сообщают, что в результате противник занял северо-восточную окраину населенного пункта Великая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

Кроме того, на Лиманском направлении оккупанты установили контроль над населенным пунктом Заречное. Также противник совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

В то же время на Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское. Российские войска ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

Напомним, на 63-е сутки героического противостояния народа Украины военному вторжению страны-агрессора РФ путинская армия продолжает наступать в Восточной операционной зоне. Сегодня наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, а удары – в районе комбината "Азовсталь" в блокадном Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский скептически относится к планам Кремля захватить восток и юг Украины, подчеркивая, что два месяца боевых действий уже проявили главные недостатки, на которые опиралось российское руководство и которые оказались фейковыми.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что заявления со стороны России о "второй фазе войны" – это такие же запугивания, как и "взять Киев за 72 часа". По его словам, россияне любят сказки, но их армия не умеет по-настоящему воевать, поэтому продолжит получать мощный отпор от ВСУ.