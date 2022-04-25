Оккупанты захватили горсовет Херсона и выгнали сотрудников

В понедельник, 25 апреля, российские оккупанты захватили здание Херсонского городского совета. В 16:30 они зашли в помещение и приказали работникам выйти, ничего при этом не объяснив.

Об этом сначала сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в городском совете. Сотрудник мэрии также сказал, что захватчики сняли украинский флаг со здания.

Впоследствии информацию о захвате горсовета подтвердил мэр Херсона Игорь Колыхаев, который последним покинул рабочее место.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою", – написал городской голова в Facebook.

Видео дня

Он уточнил, что покинул здание горсовета Херсона в 19:45 и тогда над ним еще развевался украинский флаг. Колыхаев пообещал впоследствии рассказать больше деталей.

"Я с вами", – добавил чиновник.

К тому же он написал в соцсети, что "Херсон был и остается нашим домом, который мы будем беречь. А еще я думаю, что некоторые важные решения касательно жизнедеятельности города мы будем принимать вместе. Завтра спрошу вашего мнения по поводу одного дела, будьте готовы. Как решите – так я и сделаю.", – обратился Колыхаев к жителям города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готовится к проведению в Херсоне псевдореферендума по созданию "Херсонской народной республики". Цель этого мероприятия – оправдать оккупацию области.

Херсон является ключом к цели РФ по созданию сухопутного моста в Крыму и доминированию на юге Украины.