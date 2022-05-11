'Оккупанты забыли две истины': в ВСУ показали кадры ударов по врагу. Видео

Украинские защитники продолжают давать жесткий отпор российским оккупантам. На этот раз военные уничтожили целый лагерь солдатов страны-агрессора, которые пытались спрятаться в лесополосе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 28 отдельной механизированой бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Там подчеркнули, что украинское оружие достанет оккупантов даже из-под земли.

"Пытаясь скрыться от наших рыцарей оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли", – сказано в подписи к публикации.

Отметим, потери российской армии на войне в Украине продолжают стремительно расти. За последние сутки РФ потеряла по меньшей мере 79 своих солдат, а также 12 единиц техники – беспилотники, гаубицы, автомобили и бронированную технику. Общие потери врагов с 24 февраля уже превысили 26 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ в очередной раз попытались усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный на острове Змеиный. Однако защитники Украины помешали их планам, нанеся удары с помощью беспилотника Bayraktar TB2.