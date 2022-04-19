Оккупанты за сутки незаконно вывезли 98 детей из Мариуполя

За минувшие сутки российские оккупанты похитили из Мариуполя 98 детей. В общей сложности захватчики незаконно вывезли 569 человек.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, опубликовав скриншот сообщения из пропагандистского паблика. По его словам, путинские террористы сами информируют о своих преступлениях.

"Фиксируем. Работаем над фарификацией и возвращением наших домой", – заверил Андрющенко.

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Напомним: с начала войны в Украине российские оккупанты в Запорожской области похитили по меньшей мере 155 человек. Из них 86 уже освобождены, еще остаются в плену 69 человек. Отмечается, что среди похищенных один ребенок – несовершеннолетний сын главы Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк. Сейчас место нахождения парня неизвестно.

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что около 121 тысяч украинских детей российские оккупанты похитили с территории Украины и насильно вывезли на территорию России. Среди них как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители. Украинская омбудсмен обвинила Россию в киднепинге в государственных масштабах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пензенской области России было обнаружено три лагеря для депортированных украинцев, где их содержали в ненадлежащих условиях. 16 апреля первых семерых граждан Украины – в том числе и семью с тремя детьми – удалось доставить в Нарву (Эстония), там людям оказывают необходимую помощь.